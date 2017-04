Már csak parancsra vár a német kiberhadsereg

A német hadsereg,

a Bundeswehr számítógéprendszerét naponta több száz behatolási kísérlet éri

– jelentette ki a védelmi minisztérium államtitkára.

Katrin Suder azzal kapcsolatban tájékoztatta a média képviselőit, hogy a hadsereg szerdától kezdve új hadosztállyal bővül, amely nem fegyverrel a kezében, hanem az internet útján gondoskodik majd az ország hatékony védelméről.

Az államtitkár utalt azonban arra is, hogy

a kiberhadosztály néven alakuló egység kiképzést kap támadások végrehajtására is.

Katrin Suder elmondta, hogy az új hadosztály Ludwig Leinhos altábornagy vezetése alatt áll majd, és taglétszáma 14 ezer lesz.

Az államtitkár közölte azt is, hogy egyelőre még javában folyik a toborzás, de ez nem könnyű feladat, mert az ipar is kiváló elhelyezkedési lehetőségekkel kecsegteti még azokat az informatikusokat is, akik félidőben hagyják abba tanulmányaikat.

Tény, hogy az új hadosztály felállítására égetően szükség volt, mert a német véderő számítógéprendszerét nap mint nap számos ellenséges szándékú behatolási kísérlet éri.

Az új egységnek ezt kell majd kivédenie, valamint fegyveres konfliktus kirobbanása esetén a szemben álló fél komputer-rendszerének megzavarása révén támogatni a fegyveres alakulatok tevékenységét.

Az államtitkár nyilatkozatát megerősítette Ursula von der Leyen védelmi miniszter is, aki hozzátette azt is, hogy

a fegyverek mellett a modern hadviselésben egyre nagyobb jelentősége van a kiberegységek akcióinak.

Jól értesült források szerint néhány évvel ezelőtt az izraeli hadsereg kiberalakulatának sikerült behatolnia az iráni atomkutatási program számítógéprendszerébe és így erősen visszavetette a nukleáris kísérletek végrehajtását.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!