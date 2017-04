"Arcát megmentve" visszakozik Putyin?

Ennyi volt a Trump-Putyin közeledés?

Moszkva élesen bírálta az amerikai elnök döntését, amelynek nyomán szíriai szövetségese egyik repterét bombázták Tomahawk cirkálórakétákkal.

„Washington lépése jelentős kárt okoz az orosz-amerikai kapcsolatoknak, amelyek már így is forrásponton vannak” - közölte Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő.

Moszkva korábban beállt a sorba és elítélte a gáztámadást, de azt mondta: Washington és szövetségesei nem rendelkeznek „objektív információval” arról, hogy mi is történt a vegyitámadás sújtotta városban, ahol akár 100-nál több ember is meghalhatott. A Kreml kitartott amellett, hogy a lázadók egyik vegyifegyver gyárát érte találat és nem az Aszad-rezsim vetett be szándékosan tiltott tömegpusztító fegyvert.

Washington és szövetségesei ezt elvetették, bár Amerika európai szövetségesei el akarták kerülni, hogy Trump elnök az ENSZ-t megkerülve indítson akciót.

Az elnök ezzel most egy csapásra megváltoztatta az erőviszonyokat Szíriában.

Moszkva maximum másodhegedűs lehet a szíriai rendezésben, ha vállalja, hogy nem konfrontálódik Trumppal, aki máris megpróbálja kiszakítani Törökországot az utóbbi hónapokban létrejött alkalmi orosz-iráni-török triumvirátusból.

Rex Tillerson külügyminiszter már Törökországban járt, hogy helyreállítsa a megromlott viszonyt sértődött NATO-szövetségesével.

A kérdés most az, hogy Oroszország hajlandó-e elnézni, hogy az Egyesült Államok, Ankara és Szaúd-Arábia támogatásával elmozdítja Aszad elnököt és hajlandó-e feladni Iránnal kötött szövetségét.

Kommentátorok szerint a Vlagyimir Putyinnal való összejátszással vádolt Donald Trump tanácsadói olyan „héják”, akik semmiféle szimpátiát nem éreznek Moszkva iránt. Vlagyimir Putyin elnöknek számára így most az a választási lehetősége, hogy „arcát megmentve” visszakozik Szíriából vagy pedig szembehelyezkedik Trumppal.

Moszkva számára a Tomahawk-csapások egy jó hírt azonban hoztak: a világpiacon emelkedett a kőolaj ára.

