Óriási bírságot kaphatnak a közösségi oldalak az álhírekért

Heiko Maas kijelentette, hogy a gyűlöletbeszéd komoly fenyegetést jelent a nyitott társadalmakra és a demokratikus államrendre. Az igazságügyminiszter elmondta, hogy törvénytervezete kötelezné a közösségi oldalak üzemeltetőit az álhírek és a gyűlöletet keltő, uszító tartalmú szövegek legkésőbb egy héten belül történő eltávolítására, ellenkező esetben akár 50 millió euróig terjedő bírsággal kell számolniuk.

A miniszter úgy vélte, hogy

a javaslatot a képviselőház még a nyár előtt törvényerőre emeli,

mert mint fogalmazott: a verbális radikalizálódás az első lépés a tevőleges erőszak irányába. Heiko Maas utalt arra is, hogy az európai értékek védelmében az intézkedést uniós szinten is be kellene vezetni.

A német igazásügyminiszter azonban nem nevezte meg pontosan, hogy mit tekint gyűlöletbeszédnek vagy álhírnek, így a döntés a közösségi oldalakon múlik. Számos polgárjogi aktivista, de még a Német Lapkiadók Szövetsége is élesen bírálta a törvényjavaslatot, amely mögött – szerintük – már felsejlik az állami cenzúra.

A Bitkom nevű technológiai lobbicég szóvivője úgy vélte, hogy a rövid határidő és a magas büntetés miatt ezek a közösségi oldalak a vita tárgyát képező tartalmakat már csak elővigyázatosságból is törölni fogják, aminek komoly hatása lehet az online véleménynyilvánítás szabadságára.

Németországban már eddig is tilos volt az álhírek és gyűlöletkeltő irományok terjesztése, azonban ennek az intézkedésnek esetleges büntetőintézkedés nem adott nyomatékot, így az igazságügyminiszter tervezet már a törvény teljes szigorával tud majd fellépni a rendelkezés semmibevevői ellen.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!