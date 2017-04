Merkel ismét előretör

A Saar-vidéki választás előtt a Szociáldemokrata Párt elnöke, Martin Schulz úgy vélte, hogy március 26. után pártja nem fogja többé a másodhegedűs szerepét játszani a kereszténydemokrata Annegret Kramp-Karrenbauer miniszterelnök mellett, hanem a zöldekkel és az egykori NDK állampártjából kinőtt Baloldali Párttal átveszi a vezetést Saarbrückenben.

Miután a zöldek be sem jutottak a saarvidéki tartományi parlamentbe, és a Baloldali Párt sem szerzett annyi mandátumot, amennyit szeretett volna,

füstbe ment Martin Schulz terve.

Miután Annegret Kramp-Karrenbauer vezetése alatt ismét a korábbi koalíció vette át az államügyek irányítását Saarbrückenben, Martin Schulz az országos választási kampány keretében újfent reményét fejezte ki, hogy a baloldali erőknek szeptemberben már tényleg sikerülni fog annyi mandátum megszerzése, hogy Angela Merkelt ellenzékbe kényszerítsék.

Így nem keltett meglepetést, hogy a Baloldali Párt alighanem leginkább emblematikus vezetőségi tagja, a sztálinista nézeteiről elhíresült Sarah Wagenknecht kampánybeszédeiben már egyetlen szóval sem bírálta Martin Schulz nézeteit.

A két párt közeledése azonban nem szolgált a szociáldemokraták népszerűségének erősödésére. Mint a legújabb közvélemény-kutatások kimutatták,

a választók több, mint 60 százaléka nem szívesen látná, ha a két baloldali pártból alakult koalíció venné át Németország kormányzását.

Kiderült az is, hogy a szociáldemokraták is inkább a zöldekkel, valamint a szabaddemokratákkal lépnének koalícióra. A jelek szerint viszont még az is kétséges, hogy a szabaddemokraták szeptemberben egyáltalán bejutnak-e a szövetségi törvényhozásba.

A két küszöbön álló tartományi választás, a Dániával határos Schleswig-Holtseinben, majd egy héttel később, a legnépesebb Észak-Rajna-Vesztfáliában némi utalást jelenthet a szeptember végi országos választás esélyeire.

De egyelőre

a kereszténypárti kancellárnak sikerült stabilizálnia első helyét

és maga mögé parancsolta kihívóját, a szociáldemokrata Martin Schulzot.

A felmérések alapján

Angela Merkel kiváltképpen a legfiatalabb választók körében a legnépszerűbb,

akik a bizonytalan időkben a stabilitásra és a folyamatosságra helyezik a hangsúlyt.

Ha a kancellárt közvetlenül lehetne választani, a németek 43 százaléka Angela Merkelre szavazna, kihívójára, Martin Schulzra pedig 32 százalék.

