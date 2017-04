Helyretette Juncker a Volkswagen vezérét

A dízelbotrányba keveredett Volkswagen vezérigazgatója nagyot tévedett, amikor néhány héttel ezelőtt olyan hangnemben írt levelet az Európai Bizottság elnökéhez, mint amilyen stílusban a beosztottjaihoz szokott fordulni. Most nyilvánosságra hozott válaszában Jean-Claude Juncker szabályosan rendre utasította a német gépkocsikonszern élén álló Matthias Müllert.

Matthias Müller levelében azt kérte Jean-Claude Junckertől, hogy intse le az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosának okvetetlenkedését az emissziós értékek meghamisítása miatt károsult gépkocsi-tulajdonosok jóvátételével kapcsolatban.

A Volkswagen vezérigazgatója reményét fejezte ki, hogy ezáltal le lehetne zárni a számára annyi fejfájást okozó ügyet.

Matthias Müllert alighanem az késztette a levélírásra, hogy az Európai Bizottság is valamilyen formában kártérítést követel a több, mint 8 millió európai Volkswagen tulajdonos számára.

Miután az erről folytatott többszöri megbeszélés sem járt eredménnyel, Vera Jourova, fogyasztóvédelmi biztos a VW vezetőség tudtára adta, hogy közvetve ugyan nem tudja a német autókonszernt kártérítésre kényszeríteni, de megvannak a politikai eszközök ilyen céllal történő nyomás kifejtésére.

Tény, hogy Matthias Müller mindenképpen túl szeretne lépni az 2015 kora őszén kirobbant botrány következményein, amelyek keretében a dízelmotorok emissziós adatainak meghamisítása miatt az Egyesült Államokban közel 15 milliárd dollárt fizet az amerikai károsultaknak, és csaknem kétszer ennyit, büntetésként, a washingtoni környezetvédelmi hatóságnak.

A Volkswagen vezérigazgatójának küldött válaszában Jean Claude Juncker hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottságon belül előzetesen egyeztették a fogyasztóvédelmi biztos fellépését, amit semmiképpen sem lehet részrehajlásnak minősíteni, mint ezt Müller levelében állította.

Mindehhez epésen hozzáfűzte azt is, hogy

az EU alapszabályainak értelmében a szervezet bizottságának jogában áll a fellépés az unió területén élő fogyasztók védelmében, kiváltképpen akkor, ha több, mint 8 millióra tehető a károsultak száma.

Most nyilvánosságra hozott levelében az Európai Bizottság elnöke azt is Matthias Müller tudomására hozta, hogy nem tekinti elegendő jóvátételnek a Volkswagen által a dízelmotorok átszerelésére tett ingyenes ajánlatot, hanem elvárja tőle a fogyasztóvédelmi biztossal kezdett tárgyalások folytatását, ha nem is pénzbeli kártérítés végett, hanem esetleg az érintett kocsik garancia-idejének meghosszabbítása céljából.