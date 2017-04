Trump újabb területen gondolta meg magát

Donald Trump azzal kampányolt, hogy ellenzi a nemzetközi kereskedelmi egyezményeket, de most úgy tűnik, az amerikai elnök mégis nyitott az Európai Unióval való alkura. Hírek szerint Washington hajlandó újragondolni a szabadkereskedelmi egyezmény ötletét.

Angela Merkel német kancellár „bátorítónak” nevezte, hogy az Egyesült Államok Donald Trump vezetése alatt is hajlandó mérlegelni, hogy szabadkereskedelmi egyezményt kössön az Európai Unióval.

Az úgynevezett Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Egyezményt, vagy TTIP-t Barack Obama elnöksége alatt akarták gyorsan megkötni, mert Trump protekcionista platformon kampányolt, és mind az ázsiai, mind az amerikai, mind az európaiakkal kötendő szabadkereskedelmi alkut elvetette.

Ennek Európában is sokan örültek, mert attól tartottak, hogy az erőpozícióból tárgyaló amerikaiak lazítani tudják majd a mezőgazdasági, egészségügyi, oktatási és környezetvédelmi szabályokat az EU-n belül.

Lehet, hogy nem mosolyogtak egymásra és nem fogtak kezet a Fehér Házban Trumppal, de Angela Merkelnek

sikerült elérnie, hogy az elnök újragondolja a lehetséges szabadkereskedelmi alkut.

Trump az utóbbi időben több kampányígéretét is megszegte: katonai csapást hajtott végre Szíriában, és elmaradt a beígért nagy barátkozás Vlagyimir Putyin Oroszországával is, ehelyett most azt mondja, hogy igenis fontos a NATO.

Merkel a 70 éves Hannover Nemzetközi Vásáron erősítette meg, hogy Trump a TTIP újragondolását mérlegeli.

„Nagyon bátorító fejleménynek tartom, hogy amerikai utam nyomán ismét gondolkodnak az EU és az Egyesült Államok közötti lehetséges szabadkereskedelmi egyezményen” - mondta a kancellár.

Egy, a „Fehér Házhoz közeli forrás” azt mondta a londoni Times újságnak, hogy a Trump-kormányzat „felismerte, az EU-val való kereskedelmi alku fontosabb az amerikai érdekek szempontjából, mint a Brexit felé haladó Nagy-Britanniával való egyezmény”.

Azaz, bekövetkezhet az, amire a Trumppal szembenálló Barack Obama figyelmeztette még a népszavazás előtt a briteket:

a sor végére kerülhetnek, amikor a kereskedelmi tárgyalásokról van szó.

Mindez hatalmas pofon lehet a brit Brexit-tábornak, amelynek vezetői az Amerikával való különleges viszonyt, a két nemzet kulturális kötődését hangsúlyozva azzal kampányoltak, az EU-n kívül a szigetország gyorsan előnyös egyezményeket köthet.

Merkel közben azt mondta, az EU számára a mostani prioritás a Japánnal való kereskedelmi szerződés gyors elfogadása. Mindezt azonban felülírhatja, ha Marine Le Pen, a nacionalista és globalizáció-ellenes jelölt nyeri meg a francia elnökválasztást.