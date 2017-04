Korlátozzák a menekültgyermekek létszámát az iskolákban?

A menekültek tömeges beáramlása óta a németországi iskolákban egyre nagyobb problémát jelent a migránsok gyermekeinek gyenge nyelvtudása. Sok esetben az általános iskola osztályaiban a német anyanyelvű tanulók száma még a 10 százalékot sem éri el, ami óriási kihívást jelent a tanárok számára is.

Johanna Wankát a Focus című hírmagazin kereste meg azzal a kérdéssel, hogy korlátozni kellene-e az általános iskolák osztályaiban a migránsok gyermekeinek létszámát.

A művelődésügyi miniszter válaszában úgy vélte, hogy ezen a téren képtelenség lenne általános érvényű felső határt szabni, mert a migránsok aránya lakóhelytől függően erősen változik.

Mégis – állapította meg Johanna Wanke –,

arra kellene törekedni, hogy az egyes osztályokban legalább egyenlő arány alakuljon ki a német és a külföldi gyermekek között.

A témával kapcsolatban véleményt nyilvánított Rajnapfalz tartomány parlamentjének keresztény-demokratapárti frakcióvezetője, Julia Klöckner által alakított szakértői bizottság, amely szintén az arány kiegyensúlyozásában látja a probléma megoldását.

Julia Klöckner rámutatott arra, hogy azokban a tanintézetekben, amelyek máris magas a migránsok aránya, rövidesen még magasabb lesz, mert a német szülők sürgősen máshová íratják be gyermekeiket. De azok a külföldiek is elviszik onnan a gyermekeiket, akik az iskolai oktatás révén is szeretnék előmozdítani családjuk beilleszkedését.

A rajnafalzi szakértői bizottság, amelyben többek között egy Izraelben született arab pszichológus, valamint egy cserkesz szociológus is részt vesz, tarthatatlannak nevezte, hogy sokfelé az azonos kultúrkörből származó kisdiákok, akik otthon és osztálytársaikkal is anyanyelvükön beszélnek, a német alkotmányban rögzített értékrendet elvetve nőnek fel. Így

elutasítják a nemek közti egyenlőséget, antiszemita eszméket vallanak és a vallási előírásokat az állami jogrend fölé helyezik.

A kérdésben megszólalt a német filológusok szervezetének elnöke is, aki emlékeztetett arra, hogy már egy másfél évtizeddel ezelőtt készült nagyszabású felmérés is kimutatta, hogy

zuhan a tanulmányi eredmény azokban az osztályokban, amelyekben a német anyanyelvű diákok aránya nem éri el a 60 százalékot.

Heinz-Peter Meidinger elismeréssel nyilatkozott Johanna Wanka művelődésügyi miniszter indítványáról, de utalt arra, hogy több nagyvárosban is éppen a lakosság összetételéből fakadóan csaknem lehetetlen elérni ezt az arányt, és az iskolások elosztása sem oldható meg.

Ezért rendkívüli nyelvoktatást elősegítő, valamint állampolgári ismereteket népszerűsítő különórák biztosítását kellene szavatolni azon tanintézetek számára, amelyekben magas a migráns diákok száma.