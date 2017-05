Merkel Putyinnál puhatolózik

A néhai diktátor, Moammer Kadhafi, megbuktatása óta csaknem polgárháborús helyzet uralkodik Líbiában, ami kiváló feltételeket biztosít a busás haszonra dolgozó embercsempészek számára. Szinte naponta küldik teljesen bizonytalan lélekvesztőkön a jobb jövő reményében útra kelt afrikaiakat Európa partjai felé, és ha az Európai Unió Frontex nevű parti őrségének naszádjai nem sietnének az elsüllyedéssel fenyegető hajók fedélzetén tartózkodó migránsok segítségére, még többen vesztenék életüket az igencsak veszélyes tengeri átkelés során. Ennek ellenére január elseje óta közel 45 ezren értek szerencsésen partot Olaszországban.

Noha a német kancellár továbbra is mindent megtesz, hogy uniós szinten méltányosan osszák el a tagállamok között a menekülteket, erőfeszítéseit arra is összpontosítja, hogy gátat vessen a menekültáradatnak, és ehhez az orosz elnök közreműködését is reméli.

Ugyanígy Szocsiban Vlagyimir Putyin támogatását szeretné elérni a szíriai kibontakozás elősegítéséhez is, ugyanis Moszkva változatlanul al-Aszad szír elnök pártján áll, aki ellen különböző felkelő csoportok immár öt éve fegyveres harcot folytatnak.

Berlin és Moszkva viszonyát azonban leginkább az ukrajnai helyzet árnyékolja be, ugyanis a német kormány változatlanul a nemzetközi jogba ütköző lépésnek tekinti a Krím-félsziget orosz bekebelezését, csakúgy, mint a Moszkva-barát szeparatisták támogatását Kelet-Ukrajnában. A békés kibontakozásra reményt adó, 2015 februárjában Minszkben aláírt tűzszüneti megállapodás Angela Merkel közvetítésével jött létre, de eddig főleg az orosz fél semmibe vette a minszki vállalásait.

Merkel Szocsiban puhatolózni akar az iránt, hogy

milyen esély kínálkozik a tűzszünet tartós megvalósítására,

ami nagy lépés lenne az ukrajnai válság megoldása felé, egyben pedig ismét emelné a kancellár nemzetközi tekintélyét, és ez számára igencsak előnyös lenne a szeptemberi németországi választások előtt.

Berlinben az állambiztonsági hivatal elnöke nem zárta ki, hogy Angela Merkel esetleg arról is szeretné bebiztosítani magát Vlagyimir Putyinnál, hogy Moszkva nem fogja megpróbálni titkosan terjesztett hamis hírekkel befolyásolni a német választás kimenetelét.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!