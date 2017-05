Lefújták a riadót, de még él a zsarolóvírus

Kedd reggelre Angliában és Skóciában egyelőre megszüntették a zsarolóvírus bevetésével indított kibertámadás miatt kihirdetett vészhelyzetet. Hétfőn nem érkeztek újabb vírusok, de a kár így is komoly. A támadás elsősorban a brit egészségügy rendszerét tépázta meg, bár nem bénította meg teljesen.

A százötven országot érintő kibertámadás hétfőre szinte teljesen lecsillapodott, de szakértők szerint a zsarolók egyelőre birtokában vannak megszerzett eszközeiknek, tehát újraindíthatják azt.

A brit rendőrség azt tanácsolja a károsultaknak, hogy ignorálják a képernyőn megjelent felszólítást,

ne fizessék ki az újraindításért követelt, többszáz dolláros váltságdíjat.

Az újraindításra nincs garancia. Az összeg átutalása amúgy is nagyon bonyolult: hogy ne árulják el kilétüket, a zsarolók bitcoinban kérik az összeget, és kevesen tudják, hogyan kell ilyesmivel fizetni. Eddig nem is futott be csak mintegy 600 ezer dollár a követelt 50 millió helyett. Hollandiában közel járnak egy újraindító szisztéma létrehozásához.

A támadás elsősorban a kellő védelmet nélkülöző számítógéprendszereket érte károsan, így az angol és skót általános társadalombiztosítás rendkívül kiterjedt, másfél millió embert foglalkoztató hálózatát, kórházaktól háziorvosi rendelőkig.

A zsarolóvírus-támadás miatt egy kisfiú a komputer leállása következtében bent ragadt az MRI tomográf alagútjában, sok rákos beteg nem kapta meg a kemoterápia kezelést, és rengetegen utaztak távoli településekről megbeszélt orvosi vizsgálatra, hogy azután zárva találják az ajtót.

A WannaCry zsarolóvírus támadást Angliában egy 22 éves komputerszakértő állította le. A padlásszobájából dolgozó Marcus Hutchins ösztönösen benyomta a "kill" gombot. Addigra azonban már világszerte 200 ezer számítógép mondta fel a szolgálatot.

A támadás veszélyére az elhárítórendszerek korszerűsítse a válasz. A brit egészségügy éppen a zsarolóvírus megjelenése előtti héten kapott 50 millió fontot modernizálásra. Most a belügyminiszter elnökletével összeült a brit kabinet rendkívüli ügyekkel foglalkozó,úgynevezett Cobra-bizottsága és egyrészt még nagyobb összeg megszavazását javasolta, másrészt azt, hogy nemzetközi összefogással nyomozzák ki a tettesek kilétét.

