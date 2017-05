Újabb országban támadják az Ubert

A személyszállítást kínáló Uber sofőrjeire Szlovákiában nem vonatkoznak azok a szabályok, mint a klasszikus taxitársaságok sofőrjeire, kiadásaik alacsonyabbak, így olcsóbban szállítják az utasokat. Peter Kažimír szlovák pénzügyminiszter szerint a taxitársaságoknál el kell érni a szabályozottság mértékének csökkentését. A pozsonyi taxisoknak engedéllyel kell rendelkezniük, a sofőröknek rendszeres időközönként át kell esniük orvosi kivizsgáláson és pszichológiai tesztelésen is, az autójuk pedig nem lehet nyolc évnél idősebb.

A kormánykoalíció tagjai közül azonban

nem áll mindenki a taxispiac liberalizációja mellett.

Érsek Árpád közlekedési miniszter a köztévé politikai vitaműsorában azt kérdezte a riportertől, mit szólna akkor, ha a hivatásos taxisofőr koccanna, miközben az a riporter gyermekét szállítaná, és a baleset közben sérülést szenvedne. „Rögtön azt kérdezné, hogy a sofőrnek megvolt-e minden engedélye a jármű vezetésére” – válaszolta a tárcavezető.

Az állam konkrét lépéseire várnak a hagyományos taxitársaságok is, melyek már

több alkalommal tüntettek a fővárosban az Uber ellen.

Azt kifogásolják, hogy az Uber sofőrjeire más szabályok vonatkoznak, mint rájuk. „Elképzelhetetlen, hogy a személyszállítók egyik csoportjára vonatkoznak a törvények, a másikra pedig nem” – méltatlankodott Ondrej Vencl, a Pozsonyi Taxisok Szövetségének elnöke.

A csehországi Brnóban már egy lépéssel előbbre járnak. Ott a kerületi bíróság döntése értelmében betiltják az Uber autóit, miután a törvényszék jogszabályellenesnek minősítette a társaság működését. A döntést holland nyelvre is lefordítják, és az Uber hollandiai székhelyére is elpostázzák.

Korábban más európai országok városaiból is kitiltották az Uber autóit, Robert Chovan, az INES gazdaságkutató társaság munkatársa viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy Nagy-Britanniában és Észtországban üdvözölték a piac liberalizációját. „Észtországban nemcsak, hogy legalizálták az ÜBER-t, hanem liberalizálták a piacot, és az új szabályokat a hagyományos taxitársaságok is elfogadták” – fogalmazott a gazdasági szakember, aki szerint Szlovákiában is ez lenne a követendő példa.

Magyarországról tavaly nyáron vonult ki az Uber.

