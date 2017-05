Trump kétszer is találkozik Merkellel

Berlinben komoly várakozással tekintenek az amerikai elnök első európai tárgyalásai elé. A kormánypártok vezetői azt várják a kancellártól, hogy határozottan álljon ki mind Németország, mind pedig az Európai Unió érdekeinek védelmében. Angela Merkel a héten kétszer is találkozik Donald Trumppal, előbb a NAT0 brüsszeli csúcsértekezletén, majd pedig a világ vezető ipari államait tömörítő G-7 tanácskozásán Szicília szigetén.

Donald Trump hivatalba lépését követően az Egyesült Államok védelmi kiadásainak drasztikus emelését jelentette be, de egyben közölte azt is, hogy hasonló intézkedést vár a NATO szövetségeseitől. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a berlini kormány évente 30 milliárd dollárt szánjon katonai célokra – amitől jelenleg igencsak távol áll. A NATO csütörtökre tervezett csúcsértekezletével kapcsolatban a német törvényhozás szociáldemokrata frakciójának helyettes vezetője arra intette a kancellárt, hogy semmi esetre se engedjen az amerikai elnök nyomásának, mert Németország védelmi költségeiről nem az Egyesült Államok elnöke, hanem kizárólag a berlini képviselőház dönt.

Rolf Mützenich hangsúlyozta, hogy a katonai kiadások drasztikus növelése nem szolgálja sem Berlin, sem pedig az Európai Unió érdekeit. Utalt arra is, hogy Donald Trump elvárásainak teljesítése felemésztené azokat a forrásokat, amelyeket sokkal hasznosabban lehet művelődési, kutatási, egészségügyi, infrastruktúra-fejlesztési valamint környezetvédelmi célokra fordítani.

A berlini kormány transzatlanti kérdésekkel megbízott tagja pedig arra szólította fel az amerikai elnököt, hogy

ne lépjen egyéni utakra Afganisztán és a Nyugat-Balkán stabilizálását illetően,

mert a korábban kialakított közös fellépés tartósabb eredménnyel kecsegtet.

Mint Jürgen Hardt fogalmazott, amit eddig partneri alapon tettünk, arról a jövőben is közösen hozott határozattal kell dönteni. Jürgen Hardt szerint a berlini kormány félreérthetetlen magatartást vár el Donald Trumptól Moszkvával kapcsolatban is, és továbbra is elvárja Oroszországtól az ukrajnai válság rendezését célzó minszki megállapodás feltétlen betartását.

A világ gazdasági nagyhatalmait tömörítő G-7 vezetőinek pénteken Szicília szigetén kezdődő értekezletére utalva a berlini kormány transzatlanti megbízottja reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök hitet tesz a szabad és méltányos világkereskedelem mellett és a kancellár óvni fogja attól is, hogy Washington eltávolodjék a párizsi klímamegállapodástól. Donald Trump európai útjával kapcsolatban nyilatkozott az Európai Parlament külügyi bizottságának német elnöke is, aki jó lehetőséget lát arra, hogy a brüsszeli és szardíniai tárgyalásokon tisztázzák az eddigi félreértéseket és lépéseket tegyenek az EU és Washington közti viszony elmélyítésére.

