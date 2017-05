Újabb letartóztatások Manchester után - volt ahol berobbantották az ajtót a rendőrök

Nagy-Britanniában és külföldön is folytatódik a hajsza, hogy felderítsék a manchesteri robbantót támogató hálózatot. Közben a brit hatóságokat feldühítette, hogy amerikai biztonsági illetékesek bizalmas adatokat szivárogtattak ki a médiának.

Mostanra több manchesteri áldozat neve ismertté vált – volt köztük 8 éves kislány, akit gyászol az iskolája, a koncerten fellépő popsztárral együtt szelfiző fiatal rajongó, egy gyerekeit váró lengyel pár, két, szintén lányaikra váró anyuka és egy unokahúgát testével óvó nő is.

Miközben Manchester és Nagy-Britannia rájuk emlékezett, a különböző brit rendőri erők az elmúlt napokban gőzerővel próbálták felderíteni a 22 éves és a városban felnőtt, de líbiai származású Salman Abedit támogató hálózatot.

A legfontosabb feladat azonosítani a robbanótöltettel megtömött öngyilkos mellény készítőjét és kideríteni, hogy maradt-e még felhasználatlan robbanóanyag.

A brit rendőrök csütörtök reggelig 8 férfit és egy nőt vittek be kihallgatásra. Emellett több címre is kivonultak Észak- és Közép-Angliában. Volt olyan hely, ahová úgy jutottak be, hogy berobbantották az ajtót. Az egyik őrizetbe vett Abedi bátyja volt.

Közben a líbiai Tripoliban az ENSZ által elismert kormányhoz közeli milícia őrizetbe vette a robbantó öccsét és apját. Előbbit azzal gyanúsítják, hogy kapcsolatban áll a manchesteri vérengzést magára vállaló Iszlám Állammal.

A brit hatóságokat – köztük a belügyminisztert – feldühítette, hogy amerikai hírszerzési forrásokból több, a vizsgálathoz kapcsolódó információ szivárgott ki. A tengerentúlon például kiadták a robbantó nevét és képeket közöltek a felrobbant pokolgép maradványairól. Ezt olyan, a nyomozást súlyosan hátráltató lépésként értékelték, hogy a britek közölték: egy időre felfüggesztik a hírszerzési adatok megosztását amerikai szövetségesükkel.

Illetékesek szokatlanul kemény hangot használtak és Theresa May miniszterelnök azt mondta: személyesen veti fel a szivárogtatás ügyét, amikor Brüsszelben találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.

