Még nem dőlt el a Brexit egyik legnagyobb kérdése

Nem egészen egy hét maradt az előrehozott brit parlamenti választásokig, és immár teljesen világossá vált, hogy mindkét fő esélyes párt levezényelné Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból.

Ez derült ki a miniszterelnök-jelöltek tévévitájából, amely inkább hasonlított egy polgárháborús ország szembenálló felei közötti béketárgyaláshoz, mint egy demokráciában bevett parázs összecsapáshoz.

Theresa May kormányzó konzervatív miniszterelnök és munkáspárti ellenfele, Jeremy Corbyn ugyanis nem közvetlenül csapott össze a tévékamerák előtt. Ahelyett, hogy egymást szorongatták volna, a kellemetlen kérdéseket a választókból válogatott közönség és a BBC egyik hírhedten keménykedő volt veterán politikai műsorvezetője tette fel.

A külvilág és az európai uniós munkavállalók számára a fő kérdés az, hogy mi lesz azokkal, akik már brit földön vannak, és azokkal, akik itt szeretnének dolgozni a jövőben. Theresa May – aki tavaly a Brexit-népszavazás után választás nélkül került hatalomra, és most szeretné megerősíteni pozícióját –, ha nyíltan nem is, de értésre adta: a migráció csökkentése fontosabb számára, mint az európai közös piaci és vámuniós tagság.

Mindez azt jelenti, hogy a jelenleg brit földön élő európaiak státusza kérdéses, míg a jövőben itt munkát keresők bizonyosan korlátozásokra számíthatnak.

„Ha nincs alku, az is jobb, mint a rossz alku”

– fogalmazott a Brüsszellel, azaz a többi 27 uniós tagállammal folytatott kilépési tárgyalásokról, miközben jól ismert szlogenjeit ismételgette. Mindez nem csak az uniós munkavállalókat, de a brit és európai exportőröket is sújtaná. Ha Nagy-Britannia kétoldalú kereskedelmi megállapodás nélkül „esne ki” az EU-ból, akkor az azt jelentené, hogy a Kereskedelmi Világszervezet kötelező vámszabályai vonatkoznának a kétoldalú áruforgalomra.

A BBC reggeli adásában a Ryanair diszkont légitársaság egyik vezetője azt is kifejtette, hogy a kétoldalú légiközlekedés is hátrányba kerülne egy időre.

A vitatott politikai múlttal rendelkező Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezetője sem kampányol a Brexit leállításáért. A maradáspártiak közül sokan őt vádolják azzal, hogy tavaly nem harcolt az uniós tagság fenntartásáért.

Corbyn a vita során végig igyekezett megőrizni nyugalmát, és azt ígérte, hogy

„mindenképpen” alkut köt Európával,

ami arra utal, hogy kevésbé lesz ellenséges az uniós munkavállalókkal szemben.

May azt mondta, hogy az EU agresszív módon akar tárgyalni, és ezért

neki erős mandátumra van szüksége a brit néptől.

A közönség azonban kinevette, amikor oktatási politikájáról beszélt. Jeremy Paxman – a brit politikai elitnek sok álmatlan éjszakát okozó – veterán politikai újságíró pedig megkérdezte: mennyire lesz kemény az EU-val, ha már most hátraarcot csinált a nyugdíjasokat kellemetlenül érintő egyik kampánypontja kapcsán.

A balos külpolitikai értékeiről ismert Corbynt közben az Ír Köztársasági Hadsereg és a Hamász iránti állítólagos szimpátiái és az atomfegyver bevetésének kérdésében szorongatta meg Paxman.

