Újabb országban küzdenek a vasárnapi nyitva tartásáért

Németország legtöbb tartományában az áruházaknak lehetőségük van évente négy alkalommal a vasárnapi nyitva tartásra is. Most azonban a láncok összefogtak annak engedélyezésére, hogy akár az év összes vasárnapján is nyitva tarthassanak. Az egyházak, valamint a szakszervezetek felháborodással fogadták a kezdeményezést, és jelezték, hogy minden követ megmozgatnak a jelenlegi gyakorlat megőrzésére.