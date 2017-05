A tanácsadás kötelező, a védőoltás nem

A berlini egészségügyi minisztérium által életre hívott és a Robert Koch Járványügyi Intézettel szorosan együttműködő 18 tagú oltási tanácsadó testület évente kétszer teszi közé javaslatát, hogy milyen betegség-megelőző védőoltások beadása lenne kívánatos. Ezek között már évek óta vezető helyen szerepel a kanyaró, a mumpsz, a szamárköhögés valamint a rózsahimlő elleni szérum beadása.

A testület arra is felhívja a figyelmet, hogy ezeket a gyógyszereket mikor kell injekciós tű segítségével bejuttatni a szervezetbe és szükség van-e úgynevezett emlékeztető oltásra is. Az állandóan ismétlődő javaslatok között szerepel az is, hogy egyes betegségekkel szembeni védelmet nyújtó szérumok beadását már a csecsemőkorban meg kell kezdeni.

Ezzel szemben azonban sok szülőnek komoly fenntartása van és így ismét terjedőben vannak olyan kórok, amelyekről korábban azt hitték, sikerült teljesen leküzdeni. Ezek közé tartozik Németországban a kanyaró, amely idén már egy 37 éves nő életét követelte.

A kisgyermekes szülők számára tavaly ősszel kötelezővé tett oltási tanácsadás eddig nem járt megfelelő eredménnyel és az sem váltotta be a hozzá fűzött reményt, hogy Berlin bölcsődéibe, illetve óvodáiba csak olyan gyereket vettek fel, akinek szülei igazolni tudták, hogy részt vettek az egészségügyi hatóságok oltási tájékoztatóján.

Ezt az eljárást most mégis országos szintre akarják terjeszteni, azzal a kötelező jellegű kiegészítéssel, hogy a bölcsődéknek, vagy óvodáknak jelenteniük kell, ha egy szülő gyermeke beíratásánál nem tudja bizonyítani, hogy jelen volt az oltási tanácsadáson.

Egy most kidolgozott kormányzati terv értelmében a tanácsadás elöl elzárkózó szülőkre 2500 euróig terjedő pénzbírságot is ki lehet szabni. Az egészségügyi minisztérium szóvivője úgy vélte, hogy a terv már a képviselőház nyári szünete előtt törvényerőre emelkedhet. Utalt arra is, hogy a kormány ezen túl is tiszteletben tartja az alkotmány testi sérthetetlenséget szavatoló paragrafusát, és ezért nem szorgalmazza a védőoltások kötelezővé tételét, hanem társadalmi összefogás révén igyekszik biztosítani a felnövő nemzedék egészségét.

