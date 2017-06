Euforikus állapotban indult gyilkolni a tévés terrorista

Újabb kellemetlen kérdésekkel kell szembesülnie a brit hatóságoknak és a kormánynak azt követően, hogy a rendőrség nyilvánosságra hozta a hét halottat követelő, szombat esti terrortámadás két elkövetőjének nevét.

A brit születésű Khuaram Shazad Butt és a valószínűleg marokkói Rachid Redouane egy kelet-londoni kerületben élt, a harmadik – szintén lelőtt - támadó nevét később készültek nyilvánosságra hozni.

Szombat este a dzsihadista trió hét embert ölt meg a London-híd közelében, amikor egy bérelt furgonnal a tömegbe hajtott, majd késekkel támadt a közelben szórakozókra.

„Hogyan lehet, hogy nem állították meg a tévés dzsihadistát?” – teszik fel a kérdést a brit bulvárújságok, amelyek címlapján pillanatképek szerepelnek egy másfél éve adásba került dokumentumfilmből. A kockákon Butt látható, aki más fanatikusok társaságában egy fekete Iszlám Állam zászló előtt imádkozik egy parkban. Más képeken azt látni, ahogy a hagyományos iszlám öltözetet viselő szélsőségesek a rendőrökkel vitáznak.

A Scotland Yard és Theresa May kormányfő – volt belügyminiszter - is most össztűz alá került,