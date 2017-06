Nem létező cégeken keresztül is juthatott romlott brazil hús Szlovákiába

Regisztráció, felügyelet és raktár hiányában több tonnányi romlott hús juthatott Szlovákiába Brazíliából postafiókcégeken keresztül. A romlott húsokat olyan cégek is az ország területére szállíthatták, amelyek a valóságban nem is léteznek. A szalmonellával fertőzött csirkehús behozatalában két postafiók cég is részt vett.