Hazatért a külföldön dolgozó szlovákok egy része

Szlovákiában az év eleje óta 5 ezer fővel 155 ezerre csökkent azoknak a száma, akik rövid időszakra, vagyis egy évnél kevesebb időre utaznak ki munkát vállalni külföldre. A kedvelt célországok között Csehország, Ausztria és Németország szerepel. „Ezt valószínűleg az is okozhatja, hogy azok az országok, ahol erős a gazdaság, ott a konkurencia és a hazai piacok védelme is erősebb. Másrészt pedig az a tényező is érvényesül, hogy megnövekedett a munkaerő iránti kereslet Szlovákiában is” – mondta Ivan Chrappa, a Statisztikai Hivatal Munkatársa.

A gazdasági fellendülést látja a külföldön dolgozók számának csökkenése mögött Michal Páleník, a Foglalkoztatottsági Intézet vezetője is. „Szlovákiában a bérek minden évben növekednek, a munkanélküliség is évről évre csökken” – magyarázta Páleník, aki szerint ezzel egyre csökken a külföldi munkavállalás iránti motiváció.

Az erősödő szlovák gazdaság miatt az emberek egyre nagyobb figyelmet szentelnek a család kérdésének. A Szlovák Tudományos Akadémia Prognosztikai Intézetének munkatársai a külföldön dolgozók hazatérésének motivációit kutatva azt találták, hogy az emberek főként családi okok miatt térnek haza, így például azt szeretnék, ha a gyermekeik Szlovákiában nőnének fel, de ugyancsak fontos tényező az, hogy a fiatalok gondoskodni tudjanak a szüleikről. A kedvező tendenciákat beárnyékolja, hogy akik hosszabb időszakra vállalnak munkát külföldön, azok gyakran végleg ott is maradnak.

A Pénzpolitikai Intézet adatai szerint 2000 és 2012 között 300 ezren hagyták el Szlovákiát és a 2015 végéig csak 150 ezren tértek vissza. Mindezt árnyalja, hogy minden tizedik Szlovákiában diplomát szerzett fiatal külföldön vállal munkát. Ez értelmezhető úgy is, hogy az ország évente 45 millió eurót veszít, hiszen ennyibe kerül a külföldre vándorló fiatalok egyetemi képzése. Elsősorban a Szlovákiában frissen végzett orvosok és repüléstechnikai szakemberek azok, akik legnagyobb számban keresnek külföldi megélhetést.

A politikum részéről az agyelszívást, pontosabban a magasan képzett munkavállalók külföldre vándorlását megakadályozandó több javaslat is felmerült már. Miroslav Beblavý független parlamenti képviselő például azt javasolta, hogy a drága képzések egy részét finanszírozzák maguk a diákok, vagy kötelezzék magukat arra, hogy a diploma megszerzése után egy ideig otthon dolgozzanak.

