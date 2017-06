Tengerentúli utazás müncheni átszállással? Már jövőre jöhet

Jövő nyártól már nemcsak Frankfurtból, hanem Münchenből is startolnak a Lufthansa A380-as típusú gépei. A világ legnagyobb utasszállítóinak áttelepítése mögött a Lufthansa és a frankfurti repülőteret üzemeltető Fraport közötti ellentét áll.

Az ír fapados légitársaság, a Ryanair, hosszú időn át csak a Frankfurttól csaknem 100 kilométerre nyugatra fekvő Hahn városka repülőterét használta európai, így Budapestre induló járatai kiindulópontjaként, de nemrég sikeresen megvetette lábát Frankfurtban is.

A második legnagyobb európai repülőtér üzemeltetője ugyanis

kedvezményes ajánlatot tett a Ryanair számára, amit a Lufthansa vezetősége barátságtalan intézkedésnek tekint.

Ezek után nem meglepő, hogy a német légitársaság nekilátott müncheni bázisának kiépítéséhez.

Ennek keretében a már meglévő 14 Airbus A380-asából ötöt Münchenbe helyez át, így ezek a több mint 500 utas szállítására alkalmas gépek jövő nyártól már a bajor főváros egyre jobban kiépülő légikikötőjéből fognak felszállni Los Angeles, Peking vagy Hongkong felé.

Ezzel egy időben az eddiginél gyakrabban indulnak majd a gépek Chicago felé is, és újraindítják a München és Szingapúr közti járatot is. A Lufthansa müncheni hosszútávú flottájának fokozatos bővítése együtt jár legalább fél ezer új munkahely megteremtésével is a bajor főváros térségében.

Persze Frankfurtban sem hagyták szó nélkül a tervet. A repülőteret üzemeltető Fraport szóvivője sajnálatosnak, egyben pedig elhibázott döntésnek nevezte a Lufthansa lépését. Hangsúlyozta azonban azt is, hogy minderre a Fraport azzal fog válaszolni, hogy a jövőben még inkább kedvezményes feltételekkel vonzza magához az új légitársaságokat.

