Több tízezer épületből válhat pokoli torony

Számítani lehetett a londoni „pokoli torony” katasztrófájára, és sok más hasonló épület is veszélyes lehet – erről ír a brit sajtó. Londonban a sokk és a gyász mellett haragot is lehet érzékelni, és még az is elhangzott: azért kapott szép, de gyúlékony borítást az épület, hogy a gazdagabb szomszédokat ne zavarja a látványa.