Újabb részletek a londoni furgonos támadóról

A londoni Finsbury Park állomásnál kedd reggel indult újra a forgalom. Előző este még rendőrök állták el az utat, aki néha visszaragasztották a falra a hétfői merénylet sebesültjei előtt tisztelgő posztereket, vagy a kordonon belül hagyott virágokat igazgatták.

A kerítés előtti részt megtöltötték a nemzetközi tévéstábok és a helyi lakosok – fehérek, feketék, muszlimok és mások –, akik eljöttek a helyszínre. Voltak olyanok, akik spontán emlékhelyet alakítottak ki, letettek a földre két gyertyát, egy cserepes virágot, és körbeállták.

Előző este még dühös muszlim férfiak, köztük sok fiatal töltötte meg a helyet, akik arra gyanakodtak, hogy a hatóságok nem fogják terrorcselekménynek minősíteni a történteket, mert a feltételezett elkövető egy fehér brit volt.

Ebben végül nem lett igazuk, mivel a rendőrség és Theresa May miniszterelnök is terrort emlegetett. May – tanulva a Grenfell-torony katasztrófája utáni visszafogott reakciójára kapott bírálatokból – meg is jelent a Finsbury Park mecsetnél, ahol találkozott a helyi muszlim és más vallási vezetőkkel, de így is kapott bekiabálásokat, mert viszonylag gyorsan távozott. Előtte azonban megígérte, hogy

a mecsetek extra rendőri védelmet kapnak.

Méltatta még a sokszínű helyi közösség összetartását, és azt mondta: a brit társadalomban nincs helye a gyűlöletnek, „ki kell űzni ezt a gonoszt, amely olyan sok család életére hat ki”.

Közben kiderült, hogy a napi ramadán-böjtöt éjszaka befejező hívők közé hajtó férfi a néhány héttel ezelőtti London Bridge-i merénylet után radikalizálódott. A 47 éves munkanélküli Darren Osborne Wales fővárosában, Cardiffban élt partnerével és négy gyerekükkel.

Muszlim szomszédjai szerint

korábban barátságos volt, de az elmúlt hetekben sértegetni kezdte őket.

A támadás előtti estén pedig kidobták egy helyi pubból, ahol veszekedésbe keveredett muzulmánellenes megjegyzései miatt.

Osbourne akkor hajtott fel a járdára a Finsbury Park mecsetnél, amikor a helyiek épp elsősegélyben részesítették a valószínűleg szívrohamot kapott egyik hívőt, az 52 éves Markram Alit. A férfi a helyszínen meghalt, de vizsgálat egyelőre nem derítette ki, hogy a furgont vezető Osbourne ölte-e meg.

A sofőrt – aki azt kiabálta, hogy minden muszlimot meg akar ölni, majd hogy őt öljék meg - a helyiek kirángatták a furgonból, és valószínűleg a mecset imámjának közbelépése mentette meg attól, hogy körülötte állók dühétől. Osborne-t egészen addig tartották a földre szorítva, mire a rendőrök kiértek és letartóztatták.

Osbourne anyja, a 72 éves Christine azt mondta: fia „összetett személyiség”. „Nem akarom védeni, de a fiam, és ez egy borzalmas sokk. Ez nem olyan, mintha bankot rabolt volna. Nem tudom, hogy dolgozzam fel.”

