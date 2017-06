Fico: „Számunkra nincs más alternatíva, mint az EU magjához tartozni”

Robert Fico Szlovákia püspökeihez szólva kiemelte az egyházak és vallási közösségek hozzájárulását a neveléshez, az oktatáshoz, a jótékonykodáshoz, de a szlovák államiság és a demokrácia megerősítéséhez, valamint a társadalmi béke megteremtéséhez is.

A kormányfő szerint, amikor nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Unió is a létrejötte óta a legbonyolultabb helyzetben van,

rendkívül fontos az egyház szerepe.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Szlovákia számára létfontosságú részt venni abban a vitában, amely Európa jövőjéről folyik. Különösen érvényes ez akkor, amikor ennek a folyamatnak az eredményeként létrejön egy integrációs mag, amelyet nagy valószínűséggel az eurozóna tagországai alkotnak majd.

„Kormányomnak meggyőződése, hogy Szlovákia számára nincs más alternatíva, mint az Európai Unió integrációs magjához tartozni” – szögezte le Robert Fico, hozzátéve, hogy ezt inkább lehetőségként, sem mint veszélyforrásként kell felfogni.

Stanislav Zvolenský a Püspökkari Konferencia elnöke azt hangsúlyozta, hogy az elmélyülő integrációnak nem lenne szabad elősegítenie a kulturális és szellemi hagyományaink felbomlasztását.

„A katolikus egyház a társadalom része.

Továbbra is hozzá akarunk járulni a fejlődéshez oly módon is, hogy rámutatunk azokra a pozitívumokra, melyek az európai integrációnak köszönhetőek” – tette hozzá az érsek.

Míg Robert Fico a katolikus egyház képviselőivel, addig Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök horvátországi kollégájával, Kolinda Grabar-Kitarović horvát államfővel tárgyalt, s az egyeztetés során mindketten állást foglaltak az Európai Unió egységének megőrzése mellett, és elutasították a kétsebességes Európa elképzelését.

Három tenger

A szlovák elnök egy kialakulóban lévő új államszövetség, az úgynevezett Három tenger lehetőségeiről is beszélt. Kiska szerint a Balti-, az Adriai- és a Fekete-tenger menti közép-európai országok szorosabb energetikai, digitalizációs és infrastrukturális téren kialakuló szövetsége még erősebbé és összetartóbbá teheti az Európai Uniót. A Három tenger nevet viselő elképzelés egyelőre nem formális jellegű, és az együttműködés azon a 12 országon – köztük Magyarországon és Szlovákián is – múlik, melyek földrajzilag érintettek. A kompetens országok július 6-7-én tartják első csúcstalálkozójukat Varsóban, ahol jelen lesz Donald Trump amerikai elnök is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a legjelentősebb hírekről. Melyik időpontban szeretné megkapni? 08:30

12:30

19:30 Feliratkozom