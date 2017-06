Külföldiek nem jutnak bérlakáshoz?

Németországban egyre nehezebb bérlakáshoz jutni. Ugyan az építésügyi miniszter ígéretet tett arra, hogy a közeljövőben a kormány támogatásával az eddiginél több szociális lakás fog épülni, manapság lámpással kell keresni a megfizethető bérért kínált lakást.

A két bajor újságíró tíz német városban végzett felmérést, és arra a megállapításra jutott, hogy amikor Izmail Hamed, vagy Ajlin Demirci, illetve Nyikoláj Janowski néven jelentkezett egy meghirdetett lakásért, a tulajdonos legtöbb esetben kertelés nélkül közölte velük, hogy idegennek nem ad bérbe semmit, vagy – ha tapintatosabb volt – sajnálkozva állapította meg, hogy már kiadta a lakást.

Az újságírók azonban kíváncsiak voltak arra is, hogy a külföldi érdeklődőket lehet-e osztályozni az esélyeik szempontjából. Kiderült, hogy a leginkább hátrányos helyzetben az arab, vagy török hangzású névvel telefonálók voltak, annak ellenére, hogy folyékonyan beszéltek németül. Miután górcső alá vették többek között Berlint, Franfkurtot, Lipcsét és Münchent is – megállapították, hogy tapasztalataik jórészt megfeleltek annak a nemrég készült tanulmánynak is, amely a lakbérek emelkedése alapján sorolta be a nagyvárosokat. A legdrágábbnak München bizonyult. Így nem okozott különösebb meglepetést, hogy a Mané névvel jelentkező, németül jól beszélő, fiatal szenegáli vasutas Münchenben 270 alkalommal részesült elutasításban, míg végül a munkaadója, a vasúttársaság megkönyörült rajta és otthont teremtett számára.

A két újságíró kereken 20 ezer esetből vonta le következtetéseit, amelyek alapján rámutatott arra is, hogy az elvben azonos korban lévő és állandó munkahellyel rendelkező idegenek körében az arabok vagy törökök csak ritkán remélhetnek pozitív választ, viszont a lengyelek vagy olaszok már jobb eséllyel pályázhatnak egy elfogadható bérű lakás megszerzésére.

A tanulmány ismeretében a faji megkülönböztetés ellen küzdő müncheni polgárjogi szervezet, a Before szóvivője sürgette olyan intézmény létrehozását, amely felkarolná azon külföldiek panaszait, akik nemzetiségi hovatartozásuk vagy bőrszínük miatt képtelenek lakáshoz jutni valamelyik német városban vagy településen.

