A küszöbön billegnek a magyar pártok

Ha most tartanák a választásokat Szlovákiában, rekordszámban jutnának be a pártok a pozsonyi törvényhozásba. Kilencpárti lenne a parlament, bejutna a jelenleg parlamenten kívüli MKP is, sőt, megelőzné a kormánypárti Hidat, legalábbis a Polis közvélemény-kutató ügynökség mérése alapján.