Befejezték a hatnapos sztrájkot a Volkswagennél

Hétfőn reggel hatkor lezárult a sztrájk a pozsonyi Volkswagen autógyárban. A Modern Szakszervezet új kollektív szerződést kötött az autógyár vezetésével. Megegyeztek abban, hogy 2019-ig fokozatosan három szakaszban emelik az alkalmazottak fizetését. Az autógyár közleménye szerint július 1-jétől 4,7 százalékkal emelik a dolgozók bérét, akik 2018. január 1-jétől további 4,7 százalékkal több pénzt vihetnek haza. 2019 végéig pedig 4,1 százalékkal kapnak majd nagyobb fizetést.

Az autógyár vezetése délelőtti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy aláírták a 27 hónapra szóló új kollektív szerződést, amelyről Ralf Sacht, az igazgatótanács elnöke beszélt.

„A gyár történetének leghosszabb időre szóló kollektív szerződésével hosszú távú perspektívát adunk az alkalmazottainknak és a gyárnak”

– jelentette ki a német cégvezető.

Zoroslav Smolinský az autógyár alkalmazottait tömörítő Modern Szakszervezet vezetője közölte, minden követelésükben megegyeztek az autógyár vezetésével.

„A júliusi fizetéshez minden alkalmazott 500 euró egyszeri juttatást kap. Sikerült elérnünk, hogy 2018-ban egy, a törvény által megszabott kereten felüli szabadnapot kapjanak a munkások”

– nyilatkozta Smolinský.

Az alkalmazottaknak 2019-ben is jár majd egy plusz szabadnap. A szakszervezet vezetője azt is elmondta, hogy ezentúl nem tesznek különbséget a régi és új alkalmazottak között. Az egyes és kettes bértarifa-osztályt eltörlik, az új alkalmazottakat pedig automatikusan a hármas osztályba sorolják be. Újságírói kérdésre a szakszervezeti elnök azt válaszolta, hogy egyelőre nem tervezik kiterjeszteni a működésüket a másik három szlovákiai autógyárra, de szükség esetén szakmai tanácsot biztosan adnak.

A múlt kedden kezdődött részleges munkabeszüntetésben a gyár 12 300 dolgozójának mintegy 70 százaléka vett részt, hétfő reggeltől azonban újra teljes kapacitással dolgoznak a gyártószalagoknál, amelyeken naponta mintegy ezer autó készül. Robert Fico szlovák miniszterelnök támogatta a sztrájkot, kijelentve, hogy a Volkswagen ugyanolyan fizetést kell adjon szlovák munkásainak, mint amilyet nyugat-európai alkalmazottainak ad.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a legjelentősebb hírekről. Melyik időpontban szeretné megkapni? 08:30

12:30

19:30 Feliratkozom