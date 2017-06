Csábító volt a kifolyó benzin, 150-nél is többen haltak meg

Jelentések szerint a sofőr elvesztette az uralmat járműve felett és az emiatt csúszott le az országútról a kelet-pakisztáni Bahawalpurnál. Amikor tartályból szivárogni kezdett üzemanyag sok helyi lakos a helyszínre sietett, hogy összegyűjtse azt.

Bár a hivatalos magyarázat hétfő reggel is váratott magára, szemtanúk szerint egyesek cigarettára gyújtottak és telefonálgatni kezdtek. „A mobiltelefonok is tüzet okozhatnak” – jegyezte meg a mentést irányító egykori rendőrtiszt, Haroon ur-Rasheed. Emellett az akkumulátorok is lángra lobbanthatták a járművet.

Mindez be is következett: már több százan voltak a szerencsétlenül járt tanker közelében, amikor az váratlanul felrobbant.

A helyi kórház azt közölte a CNN-nek, hogy hétfőn már 153-ra emelkedett a halottak száma. Az áldozatok között gyerekek és asszonyok is vannak. Az orvosok szerint nagyon sokan azonnal meghaltak és több mint 100 sebesültet kezelnek kórházakban.

A hatóságok szerint az országúti rendőrség felszólította a falusiakat, hogy ne közelítsék meg a járművet, de a 25 ezer liternyi üzemanyag túlságosan csábítónak bizonyult. Nemcsak Bahawalpurból és más falvakból is érkeztek motoron lakosok.

A jármű sofőrje is arra kérlelte az érkezőket, hogy maradjanak távol: „mire jó nektek ez a benzin, mit kezdtek vele?” – kiabálta feléjük.

A pusztítás nyomai: kiégett motorok vázai és autók.

Pakisztánban rövid időn belül vádak érték a kormányt, hogy nem kezelte megfelelően a tragédiát és ennek nyomán Nawaz Sharif miniszterelnök megszakította londoni látogatását és hazatért.

