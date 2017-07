Óriási a feszültség a G20 előtt

A német belügyminiszter Hamburgban hangsúlyozta, hogy bárkinek jogában áll a békés tiltakozás, de az erőszakot nem fogják megengedni. Lothar de Maiziere a rendkívüli készültségbe helyezett 20 ezer rendőr vezetői előtt beszélt.

A G20 miatt gyakorlatilag lezárják Hamburg központját,

a várost ketté szelő Elbán pedig a karhatalmi erők naszádjai zárt láncot alkotnak, hogy illetéktelenek még a folyó felől se tudjanak hozzáférkőzni a csúcsértekezlet résztvevőihez.

Noha Szaúd-Arábia királya, valamint Brazília államfője nemrég bejelentette, hogy nem utazik Hamburgba, a kínai elnök már Németországba érkezett, és Berlinben szerda este előzetes tanácskozást folytat a kancellárral.

Angela Merkel – mint a G20 idei vendéglátója – eredetileg azért akarta a csúcstalálkozót Hamburgban rendezni, hogy a résztvevő politikusok és a több mint 5 ezer tudósító révén öregbítse az egykori Hanza-város hírnevét a világban, de a jelek szerint a tanácskozásokról szóló beszámolókra rányomják majd bélyegüket a szélsőbaloldali szervezetek és anarchista csoportok kilátásba helyezett akciói is. Ezekből már múlt vasárnap ízelítőt adtak a rendőrségnek, amikor megpróbálták blokád alá vonni a hamburgi kikötőt és sátortábort vertek egy parkban. Szerdára virradó éjszaka pedig a karhatalmi erőknek csak vízágyuk bevetésével sikerült szabaddá tenni egy utcát, amelyet az erőszakra kész tüntetők vettek birtokba.

A baloldal és a zöldpárt koalíciójából alakult hamburgi tartományi kormány szóvivője elmondta, hogy folyamatosan érkeznek a városba a G20 megzavarására készülő, szélsőséges beállítottságú csoportok, és tagjaik között

8 ezer tehető a mindenre elszánt anarchisták száma.

A biztonsági szervek, okulva az EBESZ-tagállamok külügyminisztereinek ugyancsak Hamburgban rendezett tavalyi értekezletének tanulságaiból, csírájában akarják elfojtani az erőszakot, és a leghatározottabb fellépést helyezték kilátásba a törvénysértőkkel szemben, ezért a város szélén legalább 400 személy elhelyezésére alkalmas fogdát építettek, ahol államügyészek gyors döntése alapján több napon át is őrizetben lehet tartani a zavargások résztvevőit.

A G20 politikai feszültséget is jelent a berlini kormánynak, mert a vendégek között van a török államfő, Erdogan is, aki a tavaszi választási kampányához hasonlóan ezúttal is megpróbált tömegrendezvényt tartani Németországban élő híveinek, ezt azonban ismét megtiltották neki a hatóságok, így csak a török konzulátus épületében intézhet beszédet követőihez.

