A foltok is mások Nyugaton?

Legújabban Csehországban igazolták a vizsgálatok, hogy a közép-európai piacokra szánt termékek összetétele és súlya is különbözik a Nugyat-Európában árusítottakétól. A kezdeményezés, amely februárban, Pozsonyban indult – amikor is tesztekkel támasztották alá, hogy a Szlovákiában és Ausztriában is azonos márkanév alatt forgalomba hozott élelmiszerek Ausztriában jobb minőségűek –, mára egyre nagyobb méreteket ölt, s ebből kifolyólag egyre nagyobb botránnyá dagad.