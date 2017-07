Nyaralások: Egyiptom és Tunézia ismét feljövőben

A szlovákiai turisták már kevésbé félnek a terrorfenyegetettségtől, mint a téli hónapokban. Törökország, Egyiptom, és Tunézia idén is ott szerepel az üdülni vágyók térképén. A hazai idegenforgalom fellendítésére pedig magyar mintára északi szomszédunknál is bevezethetik az üdülési csekket. De vajon melyek a legnépszerűbb célpontok a Szlovákiába látogató turisták, illetve azok körében, akik a határon túli üdülőhelyek helyett a szlovákiai célpontokat részesítik előnyben?

Az elmúlt év végén és az idei esztendő elején történt mediterrán éghajlatbeli turistaközpontokban elkövetett

terrortámadások már kevésbé bírnak visszatartó erővel

a szlovák turisták körében, mint fél évvel ezelőtt. Takács Gábor, az egyik dunaszerdahelyi utazási iroda vezetője szerint Törökországba, Egyiptomba és Tunéziába is szép számmal adtak el utakat az idei nyárra.

A nyári szezonban azonban továbbra is a horvát tengerpart a legnépszerűbb a szlovák turisták körében, de az Adriai-tenger másik partjára, Olaszországba, valamint Bulgáriába és Görögországba, ill. a Földközi-tenger szigeteire és a Kanári-szigetekre is sokan foglaltak szállást azok, akik tenger mellett szeretnék eltölteni az idei nyári szabadságukat.

Az utazási szakember szerint az egyre erősödő szlovák gazdaság lehetővé teszi, hogy az utazás kiválasztásakor már ne a pénz legyen az első számú szempont a nyaralni indulók körében.

„Minőségorientálttá váltak az utasok.

Fontossá vált a szálloda és az általa nyújtott szolgáltatások minősége. Fontosabbá, mint az, hogy mennyibe kerül” – véli Takács Gábor. Az irodavezető azt mondja, a szlovák turisták átlagban 600 eurót költenek személyenként a nyári kirándulásra. Azt is hozzáteszi, a szlovák utazási irodák többsége megbízható, és a turisták is elégedettek. „Nagyon jó a szlovák piac. Csupán egy-két irodáról tudunk, amelyeknek gondjaik lehetnek. Ők kisebb, buszos kirándulásokat szerveznek elsősorban, de a nagy irodák teljesen megbízhatóak” – szögezi le Takács Gábor.

Persze, hiába a jó gazdasági mutatók,

azért Szlovákiában sem engedheti meg magának mindenki a tengerparti üdülést.

A hazai idegenforgalom fellendítése érdekében a szlovák közlekedési minisztérium intézkedéscsomagot készít elő.A tárca üdülési utalványok bevezetéséről tárgyal az érintettekkel. A munkáltatók az elképzelés szerint akár 500 euró értékű üdülési csekkel támogathatnák alkalmazottaik Szlovákiában eltöltött szabadságát.

És melyek a legnépszerűbb célpontok a Szlovákiába látogató turisták, illetve azok körében, akik a határon túli üdülőhelyek helyett az itthoni célpontokat részesítik előnyben? „Kiemelt helyen szerepelnek a hévízfürdők és termálfürdők, köztük több dél-szlovákiai is, mint például Dunaszerdahely, Nagymegyer, Párkány. A Tátra pedig továbbra is vonzó a turisták körében” – válaszolja a kérdésre Korpás Árpád idegenvezető, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke, hozzáfűzve, hogy a magyar turisták körében a több napos szlovákiai kulturális körutazások iránt is egyre nagyobb az érdeklődés.

