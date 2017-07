Nem elég gyors a migránsok távozása Németországból

Németországban egyre nő azoknak a száma, akik nem kaptak menedékjogot és fellebbezési kérelmüket is elutasították a hatóságok. Ez fordított arányban áll azok számával, akik valóban távoznak, holott a kancellár több beszédében is nemzeti erőfeszítést emlegetett a jogtalanul német földön tartózkodók kitoloncolásával kapcsolatban. Az anyagi ösztönzés alapján távozók csoportja is egyre zsugorodik.