A magyar választókat is megcélozzák a szlovák liberálisok

Erős konkurenciája lehet Szlovákiában a kormánypárti Hídnak, miután a Szabadság és Szolidaritás nevet viselő ellenzéki párt úgy döntött, hogy Dél-Szlovákiában is harcba száll a szavazatokért, ezért anyanyelvükön szólítják meg a magyar nemzetiségű szavazókat.

Úgy tűnik, hogy Szlovákiában Richard Sulík pártja, az SaS kivetette hálóját a magyar szavazókra. Ezt az is bizonyítja, hogy az utóbbi időben magyar nyelven is megjelennek Facebook-bejegyzéseik.

A párt oldalának üzemeltetője mindezt azzal magyarázta, hogy

kommunikálni akarnak a szlovákiai magyarsággal.

A kormánypárti Híd szemszögéből ez azért is jelenthet veszélyt, mert a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint Bugár Béla pártja csupán egy százalékkal lépné túl a parlamenti küszöböt. A szlovák-magyar vegyespárt jelenleg hat százalékon áll, s ha a liberálisoknak sikerül megszólítani a Híd magyar szavazóit, akár még az is előfordulhat, hogy a következő választások alkalmával nem kerülnek be a törvényhozásba.

Ravasz Ábel a Híd alelnöke a jelenségre reagálva azt mondta, az SaS olyan nyelven kommunikál, amelyen csak akar, de a párt egyes képviselőinek megnyilvánulásaiban a legnagyobb akarattal sem találnak pozitív hozzáállást és megértést a kisebbségek problémáit illetően.

Az SaS részéről azonban állítólag szó sincs tréfáról, teljesen komolyan gondolják a magyar választópolgárok megkörnyékezését. A liberálisok azt állítják, értik a Dél-Szlovákiában élő magyarok problémáit, és képesek tisztességes megoldásokat kínálni azokra.

Zsoldos Ákos politikai elemző szerint attól, hogy valami magyar nyelven van feltüntetve, még egyáltalán nem biztos, hogy képes megszólítani a magyar anyanyelvű választókat. „Azok a szavazók, akiket meg akarnak szólítani, nem feltétlenül a magyarság, hanem mondjuk a szlovák értelmiség. Ez egy arculatépítés, egy gesztus, amellyel azt jelzik, hogy nyitnak a kisebbségek felé” – hangsúlyozta az elemző, aki szerint az egyre erősödő Magyar Közösség Pártjának szavazóit nem befolyásolja, hogy a szlovák párt magyar kommunikációba kezdett. „Az MKP szavazói egészen biztosan azért szavaznak az MKP-ra, mert őket tartják az egyetlen releváns magyar pártnak. Az ő értelmezésük szerint már a Híd sem tekinthető magyar pártnak” – jegyezte meg Zsoldos.

A Szabadság és Szolidaritás ígéri, a közeljövőben több magyar nyelvű plakáttal és szórólappal is találkozhatnak a választók, az SaS megoldásai ugyanis nem korlátozódnak nyelvekre.

