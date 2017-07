Egymás után távoznak a külföldi befektetők Pozsonyból

Amíg a pozsonyi Volkswagen bővíti gyárát, és további 700 új munkahelyet hoz létre, addig a külföldi befektetők egyre-másra mennek el a szlovák fővárosból. A magisztrátus szerint ennek az elavult területfejlesztési terv és az építkezési engedélyekre való hosszadalmas, gyakran sokéves várakozás az oka. Az autógyár viszont már tavaly októberben bejelentette, hogy 147 millió eurót fektet be az új logisztikai központba.

A Volkswagen Slovakia megkapta a szlovák kormánytól a jelentős beruházásról szóló engedélyt, amely a pozsonyi vállalat kapacitásának kibővítésére vonatkozik.

Az új központtal 700 új munkahely alakul.

Az autógyár szerint a tervezett logisztikai központot modern technológiával szerelik fel. A központ része lesz a magas feszültségű akkumulátorok raktára is. A Volkswagen szerint az új logisztikai központ csökkenteni fogja a logisztikai költségeket, és lerövidül a logisztikai út a vállalathoz. „A beruházás nem csak az adott régióban jelentős eleme a szociális és gazdasági fejlődésnek, hanem egész Szlovákia szempontjából jelentős, beleértve a terjedelmes beszállítói láncot is” – olvasható a szlovák gazdasági tárca tájékoztatásában.

Amíg a német autóóriás terjeszkedik és fejleszt a szlovák fővárosban, addig

a többi külföldi befektető számára kezd kevésbé vonzóvá válni Pozsony.

Az egyik városi képviselő azt állítja, ha Pozsony külföldi befektetőket akar a fővárosba csábítani, a városházán és az egyes városkerületekben is meg kell gyorsítani és átláthatóbbá kell tenni a különféle engedélyek kiadását.

Míg Londonban egy nagy befektetés megvalósításához három éven belül kiadják a megfelelő engedélyeket, addig ez Pozsonyban néha tíz évig is eltart. Ivo Nesrovnal főpolgármester szerint emögött többféle probléma húzódik, ezek közül is legfőképpen a területfejlesztési terv bonyolultsága és elavultsága okozza a legtöbb gondot. A főpolgármester azt is bírálja, hogy a fővárosban 15 építésügyi hivatal működik. „Ez azzal jár, hogy Pozsonyból elmennek a külföldi befektetők, amelyek versenyhelyzetet teremthetnének, és csak a hazaiak maradnak, amelyek kiismerik magukat itthon” – magyarázta a főpolgármester.

Az Urbanisztikai Fejlesztési Intézet szerint az építkezési engedélyekre való hosszadalmas, gyakran sokéves várakozás az oka annak, hogy az ingatlanfejlesztők meggondolják, érdemes-e Pozsonyban építkezni, vagy inkább külföldön próbálkoznak, ahol a jóváhagyási folyamat sokkal gyorsabb és áttekinthetőbb.

