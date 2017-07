Jean-Claude Juncker aggódik az amerikai szankciók miatt

Jean-Claude Juncker élesen bírálta az amerikai kormányt, hogy egyeztetés nélkül készül szankciókat foganatosítani Oroszországgal szemben.

Az Európai Bizottság elnöke azonban hangsúlyozta, hogy az Európai Unió napokon belül készen áll az amerikai szankciókból fakadó esetleges energiaellátási zavarok kivédésére. Jean Claude Juncker nem titkolta, hogy Washington megtorló lépései egyúttal az Európai Unió energiaszükségletének fedezését is veszélybe hozzák.

Az Európai Bizottság elnökével csaknem egy időben a berlini kormány szóvivője is aggodalmát fejezte ki a szankciók miatt, mert ezek olyan vállalatokat is sújtanak, amelyeknek nincs közük a megtorlást kiváltó okokhoz. Az amerikai büntetőintézkedések között az energiaszektorra vonatkozó tilalmak nyolc olyan uniós, köztük több német konszernt is érint, amely részt vesz az orosz energetikai beruházásokban, például az Északi Áramlat nevű földgázvezeték megépítésében.

Németországnak kulcsfontosságú az együttműködés Oroszországgal, mert az atomerőművek sorozatos leállítása után stratégiai kérdés az orosz gáz- és olajszállítmány biztosítása. A kancellár szóvivője ezzel kapcsolatban leszögezte azt is, hogy a berlini kormány elvet minden olyan nemzetközi büntető intézkedést, amely a vitában érintett feleken túli országokat sem kímél.

A berlini külügyminisztérium szóvivője pedig rámutatott arra, hogy Németország határozottan elutasítja azokat a szankciók köntösében bújtatott lépéseket, amelyek valójában saját gazdasági érdekeket szolgálnak

