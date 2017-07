Magyar pénzből épül a révkomáromi stadion

5 millió 900 ezer euróval, azaz mintegy 1,8 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány a révkomáromi labdarúgóklub stadionjának felújítását. A szlovák második ligába most feljutott Komáromi Football Clubhoz a kormány a Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül folyósítja a támogatást.

A Magyar Közlönyben szerdán megjelent információk szerint a magyar kormány 5,9 millió eurónyi támogatást utal át a felvidéki fociklub számlájára, melyet a második vonalbeli csapat stadionjának átépítésére fordítanak. A pályát körülölelő földsáncot lebontják, a régi gyepszőnyeget fűtött talajú pálya váltja fel, felújítják az öltözőket, valamint új lelátót és műfüves pályát is építenek a pénzből.

A lila-fehér csapat a klub alelnökének a kezdeményezésére kezdett az anyagi források felkutatásába, azt azonban nem tudni, milyen csatornákon keresztül jutott a kormány elé a kérelem. A klub azt ígéri, jövő héten tájékoztatja a nyilvánosságot a pénzinjekció hátteréről. A város polgármestere is csak annyit közölt, hogy természetesen örül a döntésnek, és kíváncsian várja a további fejleményeket. A helyzet érdekessége, hogy a komáromi klub támogatója a 2. liga idénykezdete előtt pár nappal kihátrált a klubból, noha odáig jelentős szerepe volt a KFC fenntartásában és a szükséges anyagi források előteremtésében.

Az 5 millió 900 ezer eurós támogatás szlovákiai viszonylatban is nagynak számít. A Fico-kormány és a Szlovák Labdarúgó Szövetség 2013-ban indult tízéves stadionrekonstrukciós programjában a komáromihoz hasonló nagyságú klubok 750 ezer eurós támogatást kaptak, az szlovák élvonalban szereplő magyar csapat, a dunaszerdahelyi DAC pedig 2 millió 400 ezer eurót kapott stadionépítésre Ficóéktól. Azt az összeget a szlovák kormány ezen e héten újabb 1,5 milliós összeggel toldotta meg. A magyarországi játékosokat is a soraiban tudó DAC-hoz ezen kívül a Bethlen Gábor Alapon keresztül is jutott 1 millió euró, amelyet az ifjúsági akadémia fejlesztésére fordíthat a dunaszerdahelyi klub.

