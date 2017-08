Hét év alatt majdnem kétezren veszítették el szlovák állampolgárságukat

A szlovák állampolgárságuktól eddig 1907 személyt fosztottak meg a hatóságok, míg az intézkedések enyhítése következtében 303-an visszakapták okmányaikat. A 2015 februárjától érvényes, a szlovák állampolgárság elvesztésére vonatkozó, belügyminiszteri rendeletben foglalt engedményekkel élve 376-an kérték vissza szlovák állampolgárságukat, amelytől korábban megfosztották őket. A hatóságok 303 esetben fogadták el a kérelmet. Így 135 cseh, 58 brit, 28 amerikai, 12 ausztrál, 11 svájci, 5-5 olasz, magyar és kanadai és néhány további állam polgárának újra van szlovák útlevele is, tehát kettős állampolgár.

Akit megfosztottak szlovák állampolgárságától, az a rendelet értelmében

egyedi okokra hivatkozva kérheti azt vissza,

miután ezt írásban kérvényezte a belügyminisztériumnál, vagy valamelyik járási-, illetve megyei hivatalban, esetleg nagykövetségen vagy konzulátuson. A kérvény előfeltétele, hogy az adott személyt nyilvántartásba vegye az idegenrendészet.

A kérvény elbírálásakor egyebek közt azt veszik figyelembe, hogy miért fosztották meg az adott személyt állampolgárságától, és azt, hogy milyen módon lett egy másik ország polgára. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a legfontosabb körülmény, hogy a kérdéses személynek a külföldi állampolgárság megszerzésekor volt-e bejegyzett vagy engedélyezett lakhelye az adott országban.

Szlovákiában az állampolgárság megfosztására lehetőséget adó törvényt még az első Fico-kormány hozta meg 2010-ben. A jogszabállyal arra szerettek volna reagálni, hogy abban az évben a budapesti kormány lehetővé tette a határon túli magyarok számára a magyar állampolgárság felvételét. A szlovák ellentörvény értelmében mindenki elveszti a szlovák állampolgárságát, aki egy másik ország polgárává válik.

Eddig 1907 embert fosztottak meg szlovákiai okmányaitól, köztük 445 cseh, 276 osztrák, 177 brit, 97 magyar, 85 német és még számos további ország kettős állampolgárát.

A szlovák jogszabály enyhítésére a múltban több kísérlet is volt, ám egyik sem járt sikerrel. Az ellentörvényt az Alkotmánybíróság is vizsgálta, amely azonban nem volt képes eldönteni, hogy alaptörvény ellenes-e a jogszabály vagy sem. Korábban maga a belügyminisztérium is bejelentette, hogy módosítani szeretné a kérdéses jogszabályt, de eddig nem adtak be erre vonatkozó tervezetet és a jövőben sem készülnek erre.

