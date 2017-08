A berlini külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy a Vietnami Szocialista Köztársaság hatóságait terheli a felelősség az 51 éves üzletember, Trin Xuan Tann elrablásáért és hazaszállításáért.

A vietnami férfi Hanoiban korábban magas pártfunkciót töltött be, majd egy állami energiakonszern vezetését bízták rá. Néhány hónappal ezelőtt Németországba érkezett és Berlinben politikai menedéket kért. A múlt hónap végén azonban az utcán fényes nappal fegyveres férfiak rátámadtak, betuszkolták egy ott várakozó gépkocsiba. Napokkal később a hanoi televízióban – szemmel láthatóan megviselt állapotban – arról számolt be, hogy családja ösztönzésére a hazatérés mellett döntött, mert szülőföldje igazságszolgáltatásától várja bűnei elbírálását. Trin Xuan Tann hangoztatta azt is, reméli, hogy töredelmes vallomását a bíróság enyhítő körülménynek fogja tekinteni.

Mindezt Berlinben csak megrendezett színjátéknak tekintik,

ezért tiltakoztak a nemzetközi jog durva megsértése miatt és kiutasították a berlini vietnami nagykövetség diplomáciai fedéssel dolgozó hírszerző tisztjét. A hanoi kormány nyilatkozatban közölte, hogy Vietnam mindig is komoly hangsúlyt fektetett a Németországhoz fűződő jó kapcsolatra, és ezért sajnálatosnak tekinti egy diplomatájának kiutasítását Berlinből.

Tény, hogy a vietnami kommunista párt vezetője, már tavaly vizsgálat megindítását rendelte el a Trin Xuan Tann esetében, akit most azzal vádolnak, hogy 125 millió euróval megkárosította a vezetése alatt álló energiakonszernt.

Berlinben évtizedek óta ez volt az első eset, hogy feltehetően politikai okokból külföldi állampolgárt elraboltak.

A hidegháború idején több mint 400 személyt hurcoltak el erőszakkal az akkori vasfüggöny keleti oldalára.

A magyarok közül a Szabad Európa Rádió egykori bécsi tudósítója Ábrányi Aurél lett a budapesti belügyi szervek által végrehajtott emberrablás áldozata, akinek további sorsa azóta is ismeretlen.

Kapcsolódó hanganyagok Visszatér a hidegháború sötét korszaka? Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!