Nagy bajba került Németország

A betöltetlen állások száma már meghaladja az egymilliót, amire nem volt példa az elmúlt évtizedekben. Tény azonban, hogy a vállalatok nem a segédmunkások iránt kapkodnak, hanem a felkínált állások kétharmadára szakképzett dolgozókat keresnek, sőt 16 százalékra pedig felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentkezését várják.

A betöltetlen állások elsöprő többsége az ország nyugati felére esik, míg a fennmaradó 261 ezer az egykori NDK-ban vár betöltésre. A nürnbergi munkaerőpiaci kutatóintézet most közzétett felméréséből kiderül az is, hogy kiváltképpen a kis- és közepes vállalatok keresnek nagy számban szakképzett dolgozókat. Így jelenleg 5,6 százalék a munkanélküliség aránya, ami – országrészekre lebontva – még ma is magasabb az ország keleti felében, mint a nyugati tartományokban.

Tény az is, hogy az egykori NDK dolgozói átlagosan évente 1360 órát töltenek a munkahelyükön, míg a nyugatnémetek ennél közel 80 órával kevesebbet. Ennek ellenére a keleti tartományokban a bruttó évi átlagkereset mintegy 28 ezer euró, tehát 8 és fél millió forint volt, míg a nyugati országrészben ez az összeg valamivel meghaladta a 34 ezer eurót. Gazdasági elemzők azonban az átlagkeresetek közti eltérést az egyes tartományok ipari adottságainak sajátosságaira vezetik vissza.

Így a frankfurti tőzsde DAX indexét alkotó 30, legnagyobb német cég székhelye is – kivétel nélkül – valamelyik nyugatnémet városban van. Ugyanígy az új gazdasági tevékenységek képviselői, az innovatív kis- és középvállalatok is szinte kizárólag a nyugati tartományokba telepítik székhelyüket.

A kölni gazdaságkutató intézet múlt hónapban kiadott innovációs térképéből kitűnik, hogy a két déli tartomány, így Baden-Württenberg és Bajorország vezet a kutatás-fejlesztés terén.

