Szlovákiát is fenyegeti az afrikai sertéspestis

Csehországban, Ukrajnában és Lengyelországban is jegyeztek már sertéspestisben elhullott vaddisznókat és házi sertéseket. Gabriela Matečná szlovák földművelésügyi miniszter ezért rendkívüli intézkedések azonnali bevezetéséről tájékoztatott, és felszólította a szlovákiai gazdákat, tenyésztőket és húsfeldolgozókat, hogy fokozottan figyeljenek ezek betartására.

Az afrikai sertéspestis fertőző, gyógyíthatatlan állatbetegség, amely sertésekre és vaddisznókra veszélyes. Nem fertőz embereket, sem más állatfajokat. A beteg és az elpusztult állat közötti közvetlen érintkezéssel terjed, de a fertőzést a beteg állatból készült nem hőkezelt termékek is terjeszthetik. Szlovákiában eddig nem észlelték a betegséget. A fertőzés kockázata azonban kimondottan magas, mivel a kórt költöző vaddisznók terjesztik.

Csehországban a Szlovákiával határos területeken jegyezték a legtöbb megbetegedést, míg Ukrajna szinte teljes területéről érkeznek bejelentések a betegségről. Az agrárminisztérium szerint ezért fokozottan ellenőrzik a fertőzött zónákkal határos területeket. A tenyésztők kötelesek azonnal jelenteni a hatósági állatorvosnak és a regionális Állategészségügyi- és Élelmiszer-felügyeleti Hivatalnak, ha sertések pusztulnak el, és azt is, ha az állatokon a betegség tüneteit észlelik. A tenyésztők kötelesek továbbá zárt területen tartani az állatokat, betartani a biológiai biztonsági követelményeket, azaz a gazdaság elkerítését, fertőtlenítő területek kialakítását és a gazdaságban tartózkodó személyek és járművek nyilvántartását és ellenőrzését. Emellett kötelesek megakadályozni, hogy vaddisznók juthassanak a gazdaság területére, és tilos a vaddisznóhúsból készült ételek maradékénak feletetése.

A szlovák agrárminisztérium a vaddisznók póttakarmányozását is megtiltotta az Ukrajnával határos területeken. A tárcavezető emellett a nyilvánosságot is felszólította, hogy korlátozzák a saját élelmiszer bevitelét tömegrendezvényekre. Helyette a szervezők által kínált hőkezelt ételeket részesítsék előnyben, mivel a sertésláz élelmiszeren és a ruházaton keresztül is terjed. A fogyasztók figyelmét pedig arra hívták fel, hogy az importált sertéshús termékek helyett szlovák termékeket vásároljanak, amelyeket szigorú ellenőrzés alatt tartanak.

Az intézkedések és korlátozások közvetlenül vagy közvetve súlyos pénzügyi veszteséget okoznak a szlovák sertéstartóknak és a velük kapcsolatban álló felvásárlóknak, exportőröknek, vágóhidaknak és húsfeldolgozó üzemeknek.

