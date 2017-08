Éleződik a német-török viszály

A német kancellár leszögezte, hogy a berlini kormány senkinek sem enged beleszólást a jövő hónap végére tervezett képviselőválasztásba. Mint Angela Merkel fogalmazott, nem tűri, hogy bárki is megmondja a szavazóknak, hogy mely pártra, vagy képviselőjelöltre adja le a voksát.

A kancellár kijelentése a török elnök múlt heti nyilatkozata ellen hangzott el, ugyanis Erdogan Isztambulban arra szólította fel a Németországban élő törököket, hogy ne szavazzanak olyan pártra, amely Törökország ellensége. Erdogan név szerint említette a kancellár vezetése alatt álló Kereszténydemokrata Uniót, valamint a Szociáldemokrata Pártot és a Zöldeket.

A szociáldemokrata külügyminiszter a nyár elején a korábbinál élesebb hangon ítélte el a törökországi jogtipró intézkedéseket. Sigmar Gabriel most arról tájékoztatta a médiát, hogy feleségét telefonon valamint interneten többször is zaklatták, és a nyomok Ankarába vezetnek. Hasonló akcióra gyanakodik a rendőrség egy közismert szociáldemokrata képviselőt ért támadással kapcsolatban is, ugyanis Michelle Müntefering személyi és hivatali gépkocsiját ismeretlen tettesek felgyújtották.

Tovább fokozza a Berlin és Ankara közti feszültséget a törökországi születésű, de kizárólag csak német állampolgársággal rendelkező Dogán Akhanli író Spanyolországban történt letartóztatása is. Erre az Interpol közbenjárására került sor. A nemzetközi körözést az ankarai kormány kérésére léptették életbe. Dogán Akhanlit ugyan a spanyol rendőrség időközben szabadon engedte, de megtiltotta neki, hogy az elkövetkező 40 napban elhagyja az ország területét, ugyanis ennyi idő áll a török hatóságok rendelkezésére az író kiszolgáltatásának pontos megindoklására.

Akhanli közismert bírálója Erdogan politikájának és írásaiban ostorozta az egykori oszmán birodalomban élő örmények ellen 100 évvel ezelőtt végrehajtott népirtást is. A spanyol kormányhoz intézett üzenetében a német külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy Madrid nem fogja kiszolgáltatni Törökországnak Dogán Akhanlit, mert rettenetes lenne, ha Ankara Európa másik végében is ki tudná harcolni, hogy börtönbe kerüljenek olyan emberek, akik szót mernek emelni Erdogan elnök intézkedéseivel szemben.

