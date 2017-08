Újabb menekülthullámot hozhat Trump terve

A német külügyminiszter sajnálatosnak nevezte, hogy az Egyesült Államok elnöke európai szövetségeseinek előzetes tájékoztatása nélkül jelentette be az Afganisztánban állomásozó amerikai csapatok létszámának növelését. Sigmar Gabriel úgy vélte, hogy a harci cselekmények fokozódása miatt ismét tömegesen fognak menekülni Európa felé. Hozzáfűzte azt is, hogy

újabb menekülthullám nemcsak Afganisztán számára jelentene súlyos veszteséget, hanem Európára is csapást mérne.

Az amerikai elnök döntését a berlini kormány szóvivője ugyan üdvözölte, mert Afganisztán stabilizálása érdekében továbbra is szükség van a NATO-egységek jelenlétére, azonban hangsúlyozta azt is, hogy a gazdasági élet talpraállításában és a civil társasdalom kialakításában való együttmüködes is fontos része a missziónak.

Hasonló szellemben nyilatkozott az ellenzéki Zöldpárt külpolitikai szakértője is, aki rámutatott arra, hogy a terror elleni harc fokozása lényegében tüneti kezelés, mert az állami és társadalmi intézmények működésének beindítása nélkül aligha lehet szavatolni a békés kibontakozást Afganisztánban. Az iráni származású, zöldpárti Omid Nuripúr kijelentése utalás az amerikai elnök döntésére, amelynek értelmében a csapatlétszám-bővítés kizárólag a terroristák elleni küzdelem fokozására irányul, és nem az afganisztáni nemzetépítést szolgálja.

A német védelmi miniszter ugyan üdvözölte az amerikai katonák létszámának bővítését, de hangsúlyozta, hogy a múlt évben közel 20 százalékkal növelték a német fegyveresek létszámát, ezért egyelőre további hasonló intézkedést nem terveznek. Ursula von der Leyen utalt arra, hogy a német haderő immár 15 éve van jelen Afganisztánban, ahol ezekben a napokban közel ezer német teljesít katonai szolgálatot.

