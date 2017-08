A franciák ellenzik Brüsszel kemény-Brexit politikáját

A franciák puha-Brexit tervezete szembe helyezkedik az Európai Uniós tárgyaló főmegbízott, Michel Barnier álláspontjával, aki szerint addig szó sem lehet kereskedelmi egyezkedésről, amíg le nem bonyolították a brit kilépés folyamatát,

Az új fejlemény jó hír David Davis brit megbízott számára, aki hétfőn Brüsszelben találkozik Michel Barnier-val. Így közölheti vele, hogy London nagyobb rugalmasságot vár el az Uniótól, a jelenleg zátonyon veszteglő Brexit-tárgyalások lendületbehozása érdekében.

Erősíti Davis tárgyalópozícióját a német Iparkamara Brüsszelbe küldött üzenete is, amely a németek aggodalmát fejezi ki afelett, hogy a kemény-Brexit károsan hatna a tagországok gazdasági életére. Brüsszel még a múlt héten is keménykedett a britekkel szemben, olyan megjegyzések is elhangzottak uniós tisztségviselők részéről, hogy Theresa May "álmodozik", ha kedvezőbb körülményeket akar kapni. Igyekeztek lehetetlenné tenni, hogy októberben az eredeti terv szerint elkezdődjenek az érdemi tárgyalások.

Úgy tűnik, hogy a franciák és a németek megunták Brüsszel időhúzását. Készek mérlegelni olyan hároméves átmeneti periódus létrehozását, amelynek tartamára Nagy-Britannia kilépése után a kölcsönös kereskedés szabadon folyna, feltéve, hogy London befizet évi tízmilliárd eurót a brüsszeli kasszába.

