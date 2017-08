Melania Trumpnak a katasztrófa helyszínén is fontos volt a divat

A Harvey vihar példátlan pusztítást okozott Texasban. Houstonból már 13 ezer embert telepítettek ki, miközben az a veszély fenyeget, hogy átszakadnak vagy túlcsordulnak a gátak.

Az eddigi hivatalos adatok szerint közel 20 ember halhatott meg az amerikai szövetségi államban. Houston legnagyobb menekültszállásán már nincs hely és Sylvester Turner polgármester azt mondja: akár két új, többezer főt befogadó menedékhelyet kell nyitni.

Az esetenkénti fosztogatásokról érkező hírekre válaszul a városvezető éjféltől hajnali ötig tartó kijárási tilalmat hirdetett. „Nincs ok, amiért az embereknek ilyenkor az utcán kell lenniük” – mondta egy sajtótájékoztatón.

A szomszédos Louisiana állam kormányzója felajánlotta, hogy texasi menekülteket fogadnak be, míg Joel Osteen ismert televíziós hitszónok megnyitotta a hajléktalanok előtt a 16 ezer főt befogadó „houstoni megatemplomot”.

Előzőleg Trump elnök feleségével, Melaniával együtt ellátogatott a katasztrófa sújtotta államba, ahol a texasi zászlót magasba emelve és a nézők tapsa közepette azt ígérte, hogy „az eddigi legjobb mentesítő akciót” szervezik meg.

A CNN hírcsatorna, amelynek újságíróival az elnök rendszeresen vív szópárbajt, kissé érzéketlennek és olyannak állította be, aki képtelen a megfelelő szavakat megtalálni a helyzet leírásához. Az USA feliratú fehér baseball sapkát viselő elnök egy alkalommal azt is megjegyezte a helyi illetékeseknek, hogy „egyelőre még nem gratulálunk egymásnak, ezt majd akkor tesszük meg, amikor ennek vége”. Felesége, Melania közben FLOTUS, azaz az Amerikai First Lady feliratú sapkában kísérte, és magassarkúban sétált - emiatt sokan bírálták is.

Mindeközben sok ezer kilométerre az Egyesült Államoktól, már 1200 halottat követelt az Indiát, Bangladest és Nepált sújtó monszunesőzés.

Dél-Kelet Ázsiában nem szokatlan a júniustól szeptemberig tartó monszunidőszakban az árvíz, de most az évek óta nem tapasztalt szélsőséges időjárás milliókat tett földönfutóvá a térségben.

Nemzetközi segélyügynökségek szerint több ezer falut nem lehet megközelíteni, ahol elfogyhatott az élelmiszer és az ivóvíz.

India keleti szövetségi államában, Biharban legkevesebb 500 ember halt meg, míg a pénzügyi központ Mumbai alacsonyabban fekvő részein csak lassan halad a lakosok kimentése. Egyes helyeken 160 cm-re emelkedett a vízszint a városban.

Bangladesben is meghaladja a 100-at a halottak száma és 600 ezer hektár termőföld került víz alá.

