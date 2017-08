Juncker megmutatja: nehéz elhagyni az uniót

Jean-Claude Juncker az unióból való kilépés részleteiről szóló megbeszélések beindulása előtt nyilatkozatban támadta meg Theresa May brit miniszterelnök Brexit-politikáját.

Leszögezte, hogy addig szót sem érdemes vesztegetni kedvezményes gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok létesítéséről, amíg London nem egyezik bele az elszakadás Brüsszel által diktált feltételeibe.

"A brit kormány által ebben a hónapban nyilvánosságra hozott Brexit-tervezetek közül egyetlen egy sem megfelelő számunkra" - mondta Juncker.

Brüsszel -a brit megbízottal ellentétben - nem kíván tárgyalni a milliárdokra rúgó megszabott kilépési összeg csökkentéséről és egyéb feltételek módosításáról.

Arra mindenképp garanciát követel, hogy megfelelő jogokat biztosítsanak a Nagy-Britanniában élő uniós állampolgároknak, továbbá szükségesnek tartja eldönteni, milyen határ létesüljön Észak-Írország és az Ír Köztársaság között.

E kérdések teljes letárgyalása előtt Juncker szerint nem lehet kereskedelmi kedvezményekről beszélni.

Brüsszelnek nagyon nem tetszik, hogy a britek tételenként kérik annak megindoklását, hogy milyen alapon kér az unió milliárdokat az elszakadás fejében. Hallhatók olyan brit jogi szakvélemények is, hogy elvben Londonnak nem kellene fizetnie semmit. Úgy tűnik, ennek ellenére végül mégis törleszteni kell egy negyven milliárd fontra rúgó számlát.

Theresa May miniszterelnök számára kihívás Jean-Claude Juncker kemény hangú nyilatkozata. Szerdától más ügyekkel is foglalkoznia kell, három napig védelmi kérdésekről tárgyal Tokióban a japán kormányfővel, tekintettel Észak-Korea háborús fenyegetésére. May szerint Kínának kellene megfékeznie a fenyegető rakétakilövéseket, de szükség esetén Nagy-Britannia is kész kiber-akcióra.

