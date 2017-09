Fico Európa krémjében látja Szlovákiát

Robert Fico szerint a mag-Európa Szlovákia perspektívája, meg kell azonban várni, miként fog az körvonalazódni, milyen lesz a szorosabb integráció. A miniszterelnök egyben a saját ellenzékét is bírálta, amely szerinte amatőr módon áll a kérdéshez, és a mag-Európát járási ligához hasonlítja.

A kormányfő jelenleg nem tartja fontosnak, hogy népszavazáson kérdezze meg az ország lakosságát a maghoz való tartozásról.

„Nem zárom ki a referendum lehetőségét, csak úgy gondolom, jelenleg nincs rá szükség”

– tette hozzá Fico.

Arra azonban elemi dologként tekint, hogy Pozsony ott legyen az ezt érintő döntések meghozatalánál. Szerinte ezért elengedhetetlen, hogy a szlovák szakemberek közvetlen kapcsolatban legyenek Emmanuel Macron francia elnök csapatával. „Hogy különösebb nehézségek nélkül rögtön a kezdetektől tudjuk, mivel jár az integráció” – magyarázta a kormányfő.

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság benyújtotta a szociális jogok európai pilléréről szóló javaslatát, amely vélhetően a tagországok szociális rendszereinek az összehangolását szolgálja majd. Egyebek mellett tartalmazza a minimálbér kérdését és a betegellátás javítását is. „Az Európai Unióba való belépés sem volt könnyű 2004-ben. Most is fel kell majd áldoznunk valamit ahhoz, hogy csatlakozzunk a maghoz, de a végén maximális sikert jelenthet majd Szlovákia számára” – jegyezte meg a miniszterelnök.

Szlovákia azonban Robert Fico szerint a maga útját járja, és ő a hazai nyilvánossággal szeretné megvitatni a szlovákiai szociális jogok pillérének kérdését. Olyan témákról kíván beszélni, melyek magasabb szintre emelhetnék a szlovák szociális ellátórendszert. Példaként az éjszakai bérpótlékot, vagy a szombati és a vasárnapi munkáért járó pótlékokat említette.

