Tony Blair visszakozik

Az iraki háború miatt népszerűtlenné vált, és a munkáspárti kormányzás végét okozó miniszterelnök: Tony Blair hosszú időn át keveset hallatott magáról, csak annyi volt köztudomású, hogy a Brexitet ellenzi. Most azonban az általa vezetett Változást a Világban Intézet jelentést tett közzé, amely a bevándorlás kérdését is taglalja. Tizenhárom éve, kormányfőként, a Nyitott Határ program meghirdetőjeként, Blair a kelet-európai szabad munkaerő-bevándorlás híve volt, ám a jelentés most azt javasolja, hogy az Európai Unióból érkező munkavállalókra vonatkozzanak megkötések.