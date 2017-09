Megmenekült a szlovák kormány, de kevés a konkrétum

Robert Fico, a Smer, Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és Bugár Béla, a Híd elnöke aláírta a koalíciós szerződés kiegészítését, ezzel végérvényesen kijelenthető, hogy véget ért a több mint egy hónapja húzódó szlovák kormányválság.

Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke egy hónappal ezelőtt, augusztus 7-én mondta fel a koalíciós szerződést. Az azóta eltelt időben többször is a bukás szélén táncolt a szlovák kormánykoalíció.

A kormánypárti elnökök hétfőn viszont kijelentették, hogy továbbra is együtt akarnak kormányozni, annál is inkább, mert a jelenlegi kormánynak nézetük szerint nincs alternatívája. A koalíciós szerződés kiegészítése viszonylag kevés konkrétumot tartalmaz, mivel a pártok a saját prioritásaikkal a későbbiekben kívánják kibővíteni a kormányprogramot a költségvetés lehetőségeinek tükrében.

Most mindenekelőtt a kommunikáció új szabályait fektették le, mert

a mostani válságot is elsősorban kommunikációs válságnak tekintik.

Robert Fico arról tájékoztatott, ezentúl minden hétfőn összeül a koalíciós tanács, hogy kellőképpen fel tudjanak készülni az egyes kormányülésekre és a parlament üléseire.

A kormánypártok közti kommunikációt alsóbb szinten is megerősítik, és létrehozzák a járási, illetve kerületi koalíciós tanácsokat. „Ezt elsősorban a megyei választásokon elérendő siker reménye motiválja” – hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a novemberi megyei választások azt is megmutatják majd, mely pártnak milyen politikai ereje van. A konkrétumokat illetően a kormányfő megerősítette, hogy pártján, a Smeren belül már hosszabb ideje téma az éjszakai és az ünnepnapi pótlék, valamint a minimálbér emelésének kérdése, és intenzíven keresik az SNS által preferált 13. havi fizetés bevezetésének módját is.

Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke azt emelte ki, hogy a jó kapcsolatok feltétele a jó szerződés, ezért örömét fejezte ki, hogy a mostani kiegészítéssel megteremtették a feltételeket a félreértések elkerülésére.

Bugár Béla a kormánykoalíció jövőbeli működését úgy képzeli el, hogy

a partnerek előbb tárgyalnak, és csak azután tájékoztatják a nyilvánosságot.

A Híd elnöke bízik abban, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudják majd teljesíteni a kormányprogramot.

Kapcsolódó hanganyagok Megmenekült a szlovák kormány, de kevés a konkrétum Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!