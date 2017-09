Sörfesztivál orvosi receptre

Münchenben a hét végén megnyílt a világ legnagyobb sörfesztiválja, az Oktoberfest. A 16 napon át tartó sörfesztivál idén - különleges engedéllyel - két nappal hosszabb időn át várja a szomjas, no meg szórakozni vágyó közönséget, és így Németország nemzeti ünnepén, október 3-án, kedden este zárja kapuit.

Előzetes becslések szerint – feltehetően a hosszabb nyitvatartásnak köszönhetően – idén a müncheni sörfesztivál bevétele eléri majd az egy-milliárd eurót. A hűvös, esős idő ellenére a szombat déli ünnepélyes megnyitó óta a látogatók száma meghaladta a hatszázezret és ezzel rekordszintet ért el.

Dieter Reiter müncheni polgármesternek ezúttal is, csakúgy, mint tavaly, a második ütésre sikerült csapra vernie az Oktoberfest elsö söröshordóját, ezután a csurig telt korsót széles mosollyal átnyújtotta Horst Seehofer bajor miniszterelnöknek és ezzel megnyílt a sorrendben 184. sörfesztivál.

A terrorveszély miatt kerítést vontak a térség köré és

a bejáratoknál átvizsgálják a látogatókat.

Nagyobb táskával vagy hátizsákkal senkit sem engednek be, a járőröző rendőrök egy részét pedig egyenruhájukra erősített testkamerával látták el. A biztonsági intézkedések szigorítását általános helyeslés fogadta, mert sokan emlékeznek még az 1980-ban, máig tisztázatlan körülmények között elkövetett bombamerényletre, amely 11 emberéletet követelt.

Idén a 16 óriás, valamint 22 kisebb sörsátor, továbbá a számos mutatványos bódé, körhinta és hullámvasút október 3-ig tart nyitva.

A korsó sör ára ismét emelkedett és immár csupán néhány centtel marad 11 euró alatt.

A drágulás ezúttal is sok vitát váltott ki, annál is inkább, mert 1950 óta az Oktoberfesten kínált sör 942 százalékkal drágult. Ez komoly bevételt biztosít a költségvetés számára is, mert a legnagyobb sörsátort az állami tulajdonban lévő Hofbräuhaus üzemelteti 9991 férőhellyel.

A kiszolgálók között sok a külföldi, köztük nem egy magyar is akad. Az időszaki munkáért nagy a tolongás, mert a korsók és étellel megrakott tálcák hordozása ugyan igencsak fárasztó, de a borravaló is köztudottan jóval magasabb az átlagosnál. Egy fiatal lengyel tanár azért jön évről évre a müncheni sörfesztiválra kiszolgálni, mert

csaknem annyit keres a két hét alatt, mint egész esztendőben az iskolában.

Persze azt is elvárják tőle, hogy egy korsót lehetőleg két másodperc alatt megtöltsön és egyszerre legalább tízzel induljon a söntésből.

A látogatók oroszlánrészét idén is a németek teszik ki, a külföldiek között pedig az olaszok állnak az első helyen. Az Oktoberfest területének egyik zugában meghúzódó talált tárgyak irodájában máris sok pénztárcát, szemüveget, mobiltelefont, hallókészüléket és kulcsot tárolnak, de tavaly óta vár tulajdonosára az a beteglap, amelyen

egy orvos éppen a sörfesztivál idejére írta ki táppénzre páciensét.

