Perelnek a menekültek Németországban

A német bíróságok egy ideje szinte mással sem foglalkoznak, mint a migránsok kereseteivel, amelyeket azért nyújtottak be, mert a hatóságok elutasították menedékjog iránti kérelmüket. A német bírók szövetségének elnöke egy interjúban elmondta, hogy lámpással keresnek segéderőket a felhalmozódott migránsügyek intézésére. A müncheni Süddeutsche Zeitung jelentése szerint csupán a nyár közepéig 283 ezren fordultak bírósághoz.

A keresetek számának felszökése főleg arra vezethető vissza, hogy a menedékjog megadásában illetékes szövetségi hivatal a közelmúltban számos új alkalmazottat vett fel és így idén már csaknem félmillió migráns ügyében tudtak döntést hozni. 190 ezer személy esetében nem találták indokoltnak a menedékjog megadását. A múlt évben is legalább ennyi elutasító döntés született.

Az érintettek jelentős része jogi útra terelte ügyét, annál is inkább, mert az ezzel kapcsolatos költségek nem őket terhelik és hamar elterjedt annak a híre is, hogy a bíróságok a keresetek csaknem felét a kérelmezők javára döntötték el, azaz érintettek megkapták a menedékjogot és az ezzel járó korlátlan tartózkodási engedélyt. Azonban sokan fordulnak bírósághoz családegyesítés céljából az úgy-nevezett oltalmazott státussal rendelkező migránsok is, akik nem teljesítik a menekültkénti elismerés feltételeit, de kitoloncolni sem lehet őket, mert hazájukban biztonságuk veszélyben forog. Ez év első fél évben közel 70 ezer, tavaly pedig mintegy 150 ezer menedékkérő kapott ilyen jogállást.

Az oltalmazott státussal rendelkezők családegyesítését tavaly megszigorították és így 2018 tavaszáig nem hozhatják maguk után hozzátartozóikat. Ez ellen sokan szintén jogi úton próbálnak fellépni. A Süddeutsche Zeitung értesülése szerint idén már 60 ezer vízumot adtak ki családegyesítés címén, tavaly pedig közel 100 ezret.

