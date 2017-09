A német pénzügyminiszter megvédte a magyar kormányt

A pénzügyminiszter már korábban is kifogásolta, hogy a kancellár pénzügyi szankciókkal fenyegesse Magyarországot a menekültek befogadása miatt kialakult vitában.

Ezúttal nem Berlinben, hanem saját baden-württenbergi választókerületében, Offenburgban ünnepelte születésnapját Wolfgang Schäuble, aki immár nyolc éve tölti be a német kormány pénzügyminiszteri tisztségét. A 75. születésnapra eljött a kancellár, és Brüsszelből az Európai Bizottság elnöke is, hogy méltassa Wolfgang Schäuble szerepét, amelyet a német egység megteremtésében valamint az európai közös valuta védelmében kifejtett.

A kereszténydemokrata politikusra egy elmebeteg az 1990 őszi választási kampány során többször is rálőtt és azóta Wolfgang Schäuble kerekesszékbe kényszerül. Néhány évvel ezelőtt súlyos betegségen esett át, ennek ellenére idén is nagy lendülettel dolgozik a kancellár újraválasztása érdekében.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Wolfgang Schäuble mindenben egyetért Angela Merkel politikájával. Jó példa erre most, a születésnapján mondott beszéde, amelyben annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy Nagy-Britannia kilépése után katasztrófát jelentene az Európai Unió számára, ha törés mutatkozna az EU keleti és nyugati tagállamai között. A pénzügyminiszter kifejtette, hogy a történelem tanítása alapján csak

akkor remélhetünk jobb jövőt, ha Európa egyben marad.

Az egyesülés folyamatában elképzelhető, hogy egyes tagállamok előbbre járnak a többieknél, de semmiképpen sem szabad megengedni, hogy a nagyobbak határozzák meg, mit cselekedjenek a kisebbek.

Noha Wolfgang Schäuble nem említette konkrétan, hogy miben látja a kelet-nyugati törésvonalat, alighanem mindenki megértette, hogy a pénzügyminiszter a kancellár azon kijelentésére utalt, amelyben pénzügyi megtorló intézkedésekkel fenyegette Magyarországot, amiért a budapesti kormány elzárkózik menekültek befogadása elől. Wolfgang Schäuble már korábban is helytelenítette, hogy Angela Merkel szankciókat helyezett kilátásba a menekültekkel kapcsolatban kidolgozott kvótát elutasító országokkal szemben. A migránsok ügye azonban fontos szerepet játszik a most folyó választási kampányban is.

Noha Merkel az egykori NDK-ban nőtt fel, éppen az ország keleti tartományaiban tudja a legnehezebben népszerűsíteni politikáját. Míg korábban az egykori NDK állampártjából kifejlődött Baloldali Párt biztosított politikai otthont a berlini kormányprogramot elutasítók számára, egy ideje mind inkább úgy tűnik, hogy az ellenzék zászlóvivőjének szerepét az Alternatíva Németország számára elnevezésű, AfD betűszóval jelölt jobboldali párt veszi át, amely elsősorban a menekültek beözönlésének ostorozásával már-már a harmadik legerősebb politikai tömörüléssé tornássza fel magát.

