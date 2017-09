Így vadásznak az osztrákok a menekültekre

A migránsokat Európába szállító embercsempészek azt követően kezdtek új útvonalakat keresni, hogy Magyarország jelentős mértékben megerősítette az Európai Unió külső határainak védelmét. A balkáni útvonalat azonban a megszigorított ellenőrzések ellenére

sem sikerült teljesen lezárni.

A csempészek ugyanis Magyarországot megkerülve, Szlovákián keresztül igyekeznek átvezetni a menekülteket Európa nyugati és északi államaiba.

Mindezt Hans Peter Doskozil osztrák védelmi miniszter is megerősítette a Die Welt napilapnak adott interjújában. „Sok menekült, akik jelenleg Görögországból vagy Szerbiából érkeznek, megpróbálnak Szlovákián át továbbjutni északra“ – fogalmazott a tárcavezető.

Arról is tájékoztatott, nincs tudomása arról, hogy az osztrák katonáknak a rendőri ellenőrzések során segédkezniük kellett volna, ám szükségszerűnek nevezte a katonák jelenlétét. Hozzátette, hogy Ausztriába idén több mint 20 ezer migráns érkezett, akik közül csaknem 12 ezren menedékjogot kértek. Doskozil szerint jelenleg a Frontex ügynökség képtelen megfelelő mértékben védeni Európa külső határait.

Jaroslav Naď, szlovák biztonsági szakértő a pozsonyi Pravdának úgy nyilatkozott, hogy Ausztria a növekvő terrorveszély miatt már ez év kezdetén

többféle fegyveres alakulatot is bevetett Bécsben.

Naď arról is beszámolt, hogy az utóbbi időben a szlovák rendőrség is több „csempészcsomagot“ fogott el. „Mintha a csempészek megtudták volna, hogy Szlovákiában elméletileg adott a tér, és mivel másként nem lehetett, ezért a mi oldalunkról kezdtek átjárni Ausztriába“ – állítja Naď.

Az elemző úgy véli, a rendőrségi és hírszerzési ellenőrzésektől függ majd, hogy Szlovákiában is megnő-e az illegális migrációra irányuló ellenőrzések száma. „A volt Jugoszlávián át vezető útvonal egyre jobban áthelyeződik a Fekete-tengerhez, így mi is az elfogott menekültek számának növekedését jegyezzük. A rendőrségnek szükség esetén a hadsereg nálunk is segítséget nyújthat, de nem gondolom azt, hogy erre ebben a pillanatban szükség lenne“ – mondta a szlovák biztonsági szakértő.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!